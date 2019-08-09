Ученый: во время выборов в Рийгикогу русские могли стать жертвами инфокампаний в соцсетях

"Шла беззлобная инфокампания о том, что для России выборы в Эстонии интереса не представляют, потому что впереди - выборы в Европарламент", - объяснил Теперик.

По словам ученого, были опасения, что Россия может вмешаться, используя кибератаки, но этого не произошло.

"Но мы отметили один интересный результат. Мы мониторили эстонские русскоязычные социальные сети - все открытые русскоязычные посты в Фейсбуке и ВКонтакте, оставленные русскоязычными пользователями в Эстонии с ноября по март. Мы заметили, что и в закрытых и в открытых группах довольно искуственным образом нагнетались призывы: не ходите на выборы; Эстония - этнократическая страна; от местных русских ничего не зависит", - рассказал Теперик.

Он добавил, что если задним числом оценить избирательную активность в Нарве, Ида-Вирумаа и Ласнамяэ, то есть ощущение, что эти призывы частично принесли свои плоды: жители этих регионов, действительно, не пошли на выборы.