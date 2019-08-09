Пт, 9.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ученый: во время выборов в Рийгикогу русские могли стать жертвами инфокампаний в соцсетях

Ученый: во время выборов в Рийгикогу русские могли стать жертвами инфокампаний в соцсетях

Dmitri Teperik

ФОТО: www.icds.ee

На проходящем сегодня Фестивале мнений ученый Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик сказал, что во время последних выборов в Рийгикогу в группах социальных-медиа искусственно нагнетались призывы игнорировать участие в выборах.  За этими призывами, как утверждает Теперик, стояли агенты влияния России, пишет Postimees.

"Шла беззлобная инфокампания о том, что для России выборы в Эстонии интереса не представляют, потому что впереди - выборы в Европарламент", - объяснил Теперик. 

По словам ученого, были опасения, что Россия может вмешаться, используя кибератаки, но этого не произошло. 

"Но мы отметили один интересный результат. Мы мониторили эстонские русскоязычные социальные сети - все открытые русскоязычные посты в Фейсбуке и ВКонтакте, оставленные русскоязычными пользователями в Эстонии с ноября по март. Мы заметили, что и в закрытых и в открытых группах довольно искуственным образом нагнетались призывы: не ходите на выборы;  Эстония - этнократическая страна; от местных русских ничего не зависит", - рассказал Теперик. 

Он добавил, что если задним числом оценить избирательную активность в Нарве, Ида-Вирумаа и Ласнамяэ, то есть ощущение, что эти призывы частично принесли свои плоды: жители этих регионов, действительно, не пошли на выборы.

"С этим были связаны местные агенты влияния", - подчеркнул он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ