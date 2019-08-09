Бывшая жена российского олигарха надеется получить более шести миллиардов долларов

«Самое крупное за всю историю дело о разводе было передано в Высокий суд [Лондона] после того, как жена российского олигарха подала иск с требованием трети его состояния в 15 миллиардов фунтов стерлингов», – сообщает 9 августа издание The Telegraph.

Газета указывает, что в Великобритании у 58-летней Натальи Потаниной, которая несколько лет прожила в королевстве, больше шансов на успех, так как «британские суды по бракоразводным процессам давно прославились своими щедрыми выплатами женщинам».

Сам Потанин якобы нанял для своей защиты известного британского адвоката Фиону Шеклтон, за спиной которой разводы Пола Маккартни и королевских особ. Шеклтон получила прозвище «стальная магнолия» и считается «одним из самых грозных адвокатов по бракоразводным процессам».

Предыдущий самый дорогой бракоразводный процесс в Великобритании был зафиксирован в прошлом году. Тогда в Лондоне судились номер 67 российского Forbes инвестор Фархад Ахмедов и его супруга. Интересы экс-жены представляла Фиона Шеклтон, добившаяся для своей клиентки 453 млн фунтов.