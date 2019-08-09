Два медведя забрались во двор, их пришлось прогонять предупредительными выстрелами

Медведи навестили четыре дома, разорив мусорные ящики и разворотив сады.

Первым следы от медвежьих лап заметил местный полицейский и охотник Александр Земсков, к которому во двор вторглись два медведя. Около 22 часов его собаки стали лаять. Земсков выглянул во двор и увидел за воротами медведя, который опрокинул мусорный контейнер. Когда он вышел до двор, медведь бросился бежать.

Земсков сразу отправился предупредить соседей о том, что в районе ходят медведи, после чего вернулся домой.

Около 23 часов собаки снова начали тревожно лаять, и когда супруга Земскова выглянула в окно, на нее со двора смотрел медведь. "Я зарядил ружье и вышел во двор", - вспоминает он.

Выйдя на улицу, он увидел одного зверя в 10 метрах от себя, а второго - в 15 метрах. Один медведь находился возле подсобного помещения, другой ел под деревом груши. Чтобы защитить свою семью и имущество, Земсков выстрелил в воздух, после чего один медведь тут же вскочил и убежал.

Второй же продолжал спокойно есть груши. После бегства одного медведя собака осмелела и начала атаковать медведя. Земсков сделал еще один предупредительный выстрел, и тогда медведь понял, что будет лучше удалиться.

Зато вернулся первый сбежавший медведь. "Он стоял примерно в 10 метрах от меня на задних лапах и раскачивал ворота", - говорит местный житель. После следующего выстрела медведь ретировался окончательно.

По словам Земскова, его дети и жена были травмированы случившимся. "Дети боялись за собак", - прокомментировал он.

Karu käpajälg hoovis. ФОТО: Aleksander Zemskov

Земсков позвонил в Иснпекцию по окружающей среде, где ему сказали, что зверей следует усыпить из ружья, однако сам охотник считает, что это проблему не решит. По его мнению, в подобных случаях следует звонить в полицию, которая должна оперативно реагировать и прогонять медведей предупредительными выстрелами или сиреной. "Что будет, если во дворе окажется ребенок или старик? Не у всех есть возможность защитить себя с оружием",- считает Земсков.