Названы самые незащищенные от угона автомобили

Оказалось, что на угон родстера Audi TT RS и кроссовера DS3 Crossback у опытного угонщика уйдет лишь 10 секунд, и 5 из них - непосредственно на взлом.

С некоторыми другими моделями "придется повозиться". Эксперимент показал, что производители постепенно усложняют задачу угонщикам. Теперь в ряде случае недостаточно просто перехватить сигнал от ключа. Так, на отдельных машинах Audi, BMW, Ford и Mercedes-Benz используется технология датчиков движения - то есть, ключ должен еще и перемещаться в пространстве, иначе будет деактивирован. А у моделей Jaguar Land Rover внедрена система передачи сигнала в широком диапазоне. Это усложняет его перехват.

Как бы то ни было, за рулем Land Rover Discovery Sport можно оказаться за 10 секунд. На взлом Mercedes-Benz A-Class ушло 30 секунд, BMW X3 и Ford Fiesta - 40. Еще через 20 секунд на всех этих автомобилях удалось уехать.

А вот Land Rover Discovery открыли за 20 секунд, но угнать не смогли. Здесь сработала вышеописанная система защиты. Кстати, на машины с обычным ключом у угонщиков, как пишет источник, уходит в среднем по 2,5 минуты.