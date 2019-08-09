Производство военных роботов вогнало эстонскую фирму в огромные убытки

В позапрошлом году оборот предприятия составлял 2,5 млн евро, а убытки - 336 000 евро.

В прошлом году компания Milrem начала переговоры по сделкам купли-продажи с клиентами из Франции, Германии, Голландии, США, Великобритании и Таиланда.

Причиной убытков стало то, что предприятие сфокусировалось преимущественно на росте и расширении за счет различных рынков, а также на подготовке будущих договоров о продаже. "В результате была создана очень сильная база для существенного роста оборота от продаж на последующие годы", - отмечает Вяэрси в отчете за экономический год.

В этом году Milrem подготовил сделки продажи с клиентами в секторе обороны в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Азии. Уже заполняются договоры в Норвегии и Голландии.

Дочернее предприятие Milrem в Швеции начало деятельность в начале 2019 года.

Также компания нанимает работников: если в начале 2018 года их было 37, то к концу года уже 75.