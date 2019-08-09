Лондон на закате ФОТО: EDDIE KEOGH/REUTERS

Массовое отключение электроэнергии произошло в пятницу вечером в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны, сообщает Би-Би-Си.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в "Твиттере" оператора энергосетей UK Power Network.

В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.

Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.