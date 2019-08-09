В Таллинне начинается еще один большой дорожный ремонт

В Таллинне в предстоящую среду начнется реконструкция улицы Валдеку на участке между Пярнуским шоссе и бульваром Вабадузе, что приведет к закрытию улицы для транспорта, сообщила в пятницу BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
Протяженность реконструируемого участка - 870 метров. Реконструирован будет одновременно и участок улицы Ыйе между улицами Валдеку и Раудтеэ длиной 120 метров.
Между бульваром Вабадузе и участком по улице Валдеку,62 будет создана позволяющая двухстороннее движение проезжая часть 6,5-метровой ширины с карманами для стоянки семи автомобилей.
На участке от указанного дома до Пярнуского шоссе улица будет с односторонним движением и шириной проезжей части 3-3,5 метра. Примерно такой же будет проезжая часть улицы Ыйе.
На всем реконструируемом участке появится велодорожка шириной 2,5-3 метра, на проезжей части будут созданы "лежачие полицейские" и выпуклые перекрестки, появятся современное уличное освещение и ливневая канализация.
Срок завершения работ - май 2020 года.