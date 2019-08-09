На складе боеприпасов в России снова начались взрывы - теперь из-за молнии

В воинской части под Красноярском загорелся склад с боеприпасами. По данным военных, на территории склада рядом с Каменкой Ачинского района произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Как сообщил позднее собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы.

Напомним, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 километров от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек.