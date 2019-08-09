Пт, 9.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

На складе боеприпасов в России снова начались взрывы - теперь из-за молнии

1

Vene relvajõudude demineerija tassimas ära laskemoona, mis Atšinski lähedal asuvas relvalaos esmaspäeval kärgatanud plahvatustes seiklema läks.

ФОТО: Sputnik / Scanpix

На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) вновь взрываются снаряды, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, два взрыва произошли из-за попадания молнии.

В воинской части под Красноярском загорелся склад с боеприпасами. По данным военных, на территории склада  рядом с Каменкой Ачинского района произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. 

Как сообщил позднее собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы. 

Напомним, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 километров от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек. 

На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ