Пт, 9.08.2019
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Таллиннский зоопарк в понедельник отметит Всемирный день слонов

Kõrvitsatest oskavad lugu pidada paljud loomaaia asukad, aga kõige meelsamini maiustavad nendega elevandid. Pilt on tehtud Tallinna loomaaia traditsioonilisel kõrvitsapeol, kuhu tuleval sügisel jõuavad ka Illuka laste kasvatatud erksavärvilised viljad.

ФОТО: SCANPIX

Таллиннский зоопарк в предстоящий понедельник, 12 августа, проведет мероприятия в честь Всемирного дня слонов.

Как передала BNS пресс-служба зоопарка, с 13.15 до 14 часов для всех желающих будет открыт доступ в слоновник, где в это время будут купать и кормить африканских слонов — слоних Драй и Фиен.

В 14 часов на площадке под открытым небом будут кормить слона Карла. О наиболее интересных фактах из жизни слонов и о Всемирном дне слонов гостям расскажут сотрудники зоопарка.

Участие в мероприятиях дня доступно с обычным билетом посетителя зоопарка.

Всемирный день слонов (World Elephant Day) отмечается 12 августа начиная с 2012 года.

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