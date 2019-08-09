Таллиннский зоопарк в понедельник отметит Всемирный день слонов

Таллиннский зоопарк в предстоящий понедельник, 12 августа, проведет мероприятия в честь Всемирного дня слонов.
Как передала BNS пресс-служба зоопарка, с 13.15 до 14 часов для всех желающих будет открыт доступ в слоновник, где в это время будут купать и кормить африканских слонов — слоних Драй и Фиен.
В 14 часов на площадке под открытым небом будут кормить слона Карла. О наиболее интересных фактах из жизни слонов и о Всемирном дне слонов гостям расскажут сотрудники зоопарка.
Участие в мероприятиях дня доступно с обычным билетом посетителя зоопарка.
Всемирный день слонов (World Elephant Day) отмечается 12 августа начиная с 2012 года.