Фото: типичная шведская дача - с душевой без кабинки

Быстрые, спонтанные покупки часто оказываются бесполезными — хорошо еще, если обновку примут обратно. В семье Эмили и Кристиана все произошло с точностью наоборот: импульсивное решение приобрести дачу в шведском местечке Даларё обернулось для молодых людей сплошными радостями.

Даларё — небольшой городок на берегу моря в двадцати километрах юго-восточнее Стокгольма. Четыре года назад Кристиан впервые побывал там во время празднования традиционного шведского Midsommar — дня летнего солнцестояния. А вернулся уже с идеей срочно купить там домик на лето. Что и сделали незамедлительно.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Перед продажей старый хозяин покрасил дом снаружи и изнутри, заменил окна и оставил прекрасную крышу, покрытую дерном. Оставались в основном чистовые хлопоты: выбор мебели и декора. А это для дизайнера Эмили и владельца бизнеса по продаже мебели Кристиана - что бальзам на душу.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Интерьер получился прохладным, северным, и за этот эффект в первую очередь отвечает особая сероватая тональность древесины. Мебель подбирали шведскую и датскую, современную, но с ретро-дизайном — такая очень к лицу летним домикам.

Впрочем, задумывалось все не ради интерьера: для экспериментов с обивкой дивана и формой обеденного стола у Эмили и Кристиана есть целая квартира в столице. Куда важнее было оборудовать outdoor-территорию с широким настилом террасы у входа и перголой в задней части дома.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Так для пространства на улице появилась мобильная складная мебель, скамьи и стулья с мягкими подушками на сиденьях. Все — из дерева, чтобы гармонично дополнить и облик дома, и ландшафт.

Эмили говорит, что в этой местности есть какая-то магия, поэтому каждое лето они проводят здесь. А чего уж точно нет, так это посторонних, что для Стокгольмского архипелага норма: многие острова совсем крохотные, на некоторых — по одному-два дома. Поэтому Эмили и Кристиан смогли позволить себе открытый душ прямо на улице.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

И это не временное эконом-решение: в дощатый настил вмонтирован линейный лоток, подобраны классические смесители и аксессуары. А если соседи все-таки поселятся неподалеку, не беда: есть пергола и масса вариантов самых разных душевых ограждений. Наверняка получится симпатично.