Где хранить одежду, не считая гардеробной, корзины для белья и... стула?

Вопрос хранения одежды, а точнее, «где вы храните ношеную (в смысле — надеванную, а не затасканную) одежду» у многих людей вызывает искреннее недоумение: а в чем проблема? Чистое — в шкаф, грязное — в стиральную машину или в корзину для грязного белья, повседневное — на стул у кровати. Однако есть и другая, довольно многочисленная категория людей, для которых данный вопрос совсем не праздный. Людей с тонким обонянием раздражают следы посторонних запахов на свежей одежде, других бесит выставленное напоказ белье. Поэтому споры на тему «не надуманная ли это проблема» бессмысленны.

Посмотрим на ситуацию с рациональной точки зрения. Концепция «раз надел — и в стирку» вредна, прежде всего, для одежды: водные процедуры сокращают срок службы вещи, портят ткань и вид. Стоит ли отправлять в корзину для грязного белья дорогое платье, если на нем нет ни пятнышка? Готовы ли вы проводить все вечера за глажкой? Кроме того, есть одежда, которую мы не стираем, а отдаем в химчистку, не будете же вы проделывать это с пиджаком ежедневно.

Возвращать все ношеные вещи в шкаф с чистой одеждой — тоже неправильно. Посторонний запах быстро пропитывает одежду: стоит повесить прокуренную рубашку в шкаф — и на утро табаком будут пахнуть висящие рядом свежие рубашки.

Итого: ношеную одежду лучше не хранить вместе с чистой. Но и отправлять ее сразу в стиральную машину — себе дороже. Что же делать?