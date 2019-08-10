Сб, 10.08.2019
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  • В Минобороны Эстонии не обеспокоены размещением российской базы в Финском заливе

В Минобороны Эстонии не обеспокоены размещением российской базы в Финском заливе

Вертолет Apache. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Министерстве обороны Эстонии не беспокоятся по поводу размещения российской вертолетной базы на острове Гогланд в Финском заливе, сообщает Rus.err.

"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными у нас нет", - заявил "Актуальной камере" министр обороны Юри Луйк о том, как в Минобороны отнеслись к тому, что на острове Гогланд в Финском заливе российские военные оборудовали вертолетную базу, которую планируется сделать постоянной.

В состав вертодрома входят пять вертолетных площадок и вся инфраструктура. Остров Гогланд является стратегически важной позицией. Расстояние до берега Финляндии составляет 40 километров, а до Эстонии - 55.

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