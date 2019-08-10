В Минобороны Эстонии не обеспокоены размещением российской базы в Финском заливе

"Я бы сказал так: ничего особенного там не происходит и никакой причины для того, чтобы быть очень взволнованными у нас нет", - заявил "Актуальной камере" министр обороны Юри Луйк о том, как в Минобороны отнеслись к тому, что на острове Гогланд в Финском заливе российские военные оборудовали вертолетную базу, которую планируется сделать постоянной.