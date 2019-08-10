Теперь вам ясно, кто должен декларировать подоходный налог при сдаче квартиры внаем?

На самом деле, это просто и зависит от того, являются ли стороны договора физическими или юридическими лицами. Закон о подоходном налоге и практика Налогового департамента проливают свет на эту ситуацию. Давайте рассмотрим ключевые моменты.

Когда частное лицо арендует жилье у другого частного лица

В этом случае арендодатель вносит полученную в предыдущем году арендную плату в декларацию о подоходном налоге и платит налог в размере 20%, расходы на содержание квартиры, то есть плата за коммунальные услуги подлежит вычету.

С 2016 года физическое лицо может вычитать из суммы дохода от аренды жилища 20 % процентов для покрытия расходов. Для этого ему не нужно предоставлять никаких расходных документов. 20-процентный вычет дохода от аренды жилья применяется к аренде жилья или квартиры в соответствии с договором аренды жилья. Сумма, подлежащая вычету, не включает в себя дополнительные выплаты в счет арендной платы, если они оплачиваются или возмещаются арендодателю арендатором.

Когда фирма сдает жилье частному лицу

В такой ситуации доход налогом не облагается, так как в случае сдачи внаем жилого помещения не разрешается включать НДС в стоимость аренды. До тех пор, пока деньги не изымаются из фирмы, налог на прибыль не уплачивается. Особенность подоходного налога с предприятий в Эстонии заключается в том, что облагаются налогом только распределенные прибыли. Когда прибыль реинвестируется в компанию, она налогом не облагается.

Когда частное лицо сдает жилье в аренду предприятию

В этом случае предприятие будет обязано заплатить налог в размере 20% от суммы брутто в соответствии с договором аренды. Арендатор обязан декларировать арендную плату брутто. Если аренда жилья не является профессиональной деятельностью частного лица, фирма-арендатор обязана вычитать из арендной платы 20% и вносить их на счет налогового департамента. Частный арендодатель может также заниматься арендой как бизнесом, и в этом случае компания не обязана уменьшать на размер подоходного налога арендную сумму, выплачиваемую арендодателю.

Если договор аренды заключен с юридическим лицом, юридическое лицо обязано платить подоходный налог с общей суммы арендной платы, за исключением дополнительных выплат и различных сборов. Арендодателю будет возвращено 20 % переплаченного подоходного налога с дохода от аренды на основании декларации о подоходном налоге. При этом невозможна ситуация, когда арендатор платит собственнику, а тот декларирует доход и платит подоходный налог.