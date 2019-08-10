Случай убийства ребенка в Пярну выявил слабости в системе работы с трудными подростками

Ранее нарушавший закон 15-летний подросток 30 июля несколько раз ударил по голове мальчика на два года младше себя, что привело к смерти последнего. Пятью днями ранее 15-летний парень освободился из учебно-воспитательного заведения закрытого типа — Образовательной коллегии Маарьямаа, где, как отмечают в Департаменте соцстрахования, были видны успехи в улучшении его поведения.

Однако, по словам Яко Саллы, в апреле-мае у подростка, тогда еще обучавшегося в Образовательной коллегии Маарьямаа, возникли проблемы, когда он посещал родной дом. Салла подчеркивает, что поведение проблемного подростка пытались изменить разными методами как в спецшколе, так и до того, как он туда попал. Как можно было лучше оценить риски и лучше отреагировать, выяснится в ходе анализа.

Салла объясняет, что процедура отправления или продления нахождения подростка в спецшколе занимает много времени. Так же было и в случае подростка из Пярну: ходатайство о продлении его нахождения в Маарьямаа представили 16 июля, но подросток вернулся домой уже 24 июля.

В среднем отправленное в суд ходатайство рассматривается в течение трех-четырех месяцев, самой длинное рассмотрение длилось в прошлом году 11 месяцев.

По словам Саллы, рассмотрения дел явно требуют слишком много времени и для того, чтобы изменить ситуацию, Департамент соцстрахования пересматривает свои рабочие процессы при сотрудничестве с судом, чтобы подобные ходатайства рассматривались судом в первую очередь.

Несколько факторов

В рамках ходатайства рассматривается не только то, насколько ребенок опасен для себя и других, но и то, какое влияние на него может оказать учебно-воспитательное заведение закрытого типа: были ли использованы оставшиеся методы воздействия и каким было их влияние и т. д.

«Каждый раз и ходатайствующий, и суд должны считаться с тем, что в школах закрытого типа может быть целая толпа детей с проблемами поведения, поэтому следует также оценивать, будет ли более вероятным позитивное влияние при нахождении в обществе или в заведении закрытого типа», - говорит Салла.

Случай в Пярну продемонстрировал слабости системы: возвращающиеся из заведений закрытого типа в общество молодые люди получают недостаточно поддержки.

«Последующую поддержку оказывают несколько спецшкол уже сегодня, в Эстонии есть как плохие, так и хорошие примеры из практики, но в реальности часть молодых все-таки попадает обратно в спецшколы. Система поддержки после освобождения могла бы базироваться на социальной реабилитации, помощи опорных лиц и при необходимости вмешательстве терапевтов».

Департамент социального страхования в ближайшее время инвестирует ресурсы в развитие этой системы с целью обеспечить равную ее доступность по всей Эстонии.

Надеется только на домашнюю среду нельзя

«С одной стороны, это один из факторов риска, если между родителями и детьми нет доверительного контакта, тогда они не могут предложить ребенку поддержку и контролировать его, но в то же время у положительных изменений в домашней обстановке есть большой потенциал, который зачастую не находят или не реализуют. Пока у родителей есть права, верным будет поддерживать родителей и помогать им, пока ребенок в заведении закрытого типа. В большинстве случаев, ни одно опорно лицо не может взять на себя роль родителя», - говорит Салла.

По его словам, в последнее время ситуация в данной сфере улучшилась. «Среди специалистов улучшилось отношение к данной теме и на родителей больше не смотрят как на препятствие. Те родители, что не сотрудничают, сами погрязли в разных проблемах. Поэтому не стоит просто охать, следует использовать это как материал, с которым можно работать. Этим людям нужно помочь найти мотивацию, что они начали поддерживать своего ребенка».