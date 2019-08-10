Касса по безработице рекламирует эзотерические курсы

По заверениям Кассы по безработице, у предлагающей эзотерические курсы фирмы имеется разрешение на деятельность от Министерства образования и науки, поэтому нет оснований не обменивать информацию о них. В министерстве же это утверждение опровергают.

Курсы организует НКО Võluvõru, их ведет "консультант по классическому фэншуй", рунолог Хели Вааб, которая "имеет сертификат на проведение сеансов реинкарнации, многолетнюю практику по составлению паспортов кармы и консультациям по рунам", говорится в описании лектора.