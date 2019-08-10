Вне дома: в этом таллиннском ресторане знают толк в нумерологии и специях
Позавчера было 8 августа, а этот день в странах Азии считается днем счастья. Цифра восемь в Азии является символом счастья, богатства, новых начинаний и успеха. Поэтому 8.08 – двойная восьмерка – обладает мощным магическим значением, уверен новый шеф-повар ресторана NOK NOK.
По словам шеф-повара расположенного в Старом городе тайского ресторана NOK NOK Кхампана Пукдангпана, тайцы считают 8 августа хорошим днем для начала любых новых дел. Принятым сегодня решениям и начатым проектам будет сопутствовать удача. «Будь то подписание важного договора, знакомство с новыми людьми или старт какого-то хобби – все начатое сегодня ждет продолжительный успех», - сказал Пукдангпан.
Нумерология играет в жизни тайцев четкую и продуманную роль. Все числа, содержащие цифру восемь, считаются в Таиланде символами счастья – даты рождения, номера телефонов, регистрационные номера машин и тому подобное.
«В Таиланде восьмерки встречаются на номерах автомобилей только очень богатых людей или политиков. Также верят, что, если номер телефона вашей фирмы или номер дома, где она расположена, содержит цифру восемь, клиенты будут обращаться к вам чаще. Чем восьмерок больше, тем человек счастливее», - добавил шеф.
По случаю способствующей новым начинаниям магической даты 8 августа в NOK NOK было представлено новое меню шеф-повара, где можно найти аутентичные тайские блюда, рожденные культурой и историей Азии.
«Меню состоит из традиционных тайских блюд, приготовленных из местных продуктов и специй. Чтобы обеспечить свежесть сырья, рыбу и овощи мы покупаем в Эстонии, но очень многие продукты поступают в наш ресторан прямо из Таиланда. Мы никогда не идем на уступки в том, что касается вкуса и качества», - объяснил Пукдангпан.
С 8 по 15 августа в находящемся в Старом городе тайском ресторане NOK NOK можно отведать блюда из созданного шеф-поваром Кхампаном Пукдангпаном особого дегустационного меню «Весь ресторан на одном блюде». Шеф-повар вместил на одно блюдо настоящие тайские вкусы из всего меню a’ la carte.
Те блюда, которые удалось попробовать, имеют богатый непередаваемый вкус и ярко выраженный азиатский акцент: острейшее мороженое с чили уравновешивается нежным кокосом и сладким манго, сваренный на пару сибас купается в острейшем бульоне, обмотанные тончайшей лапшой и зажаренные во фритюре гигантские креветки сначала хрустят, а потом начинают томно таять во рту. И, конечно же, в меню, как и положено в азиатских ресторанах, красными перчиками отмечена степерь остроты: от одного до трех. Шеф обрадовал, что специально для жителей северной Европы он слегка смягчил традиционную остроту своей национальной кухни.