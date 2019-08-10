Вне дома: в этом таллиннском ресторане знают толк в нумерологии и специях

По словам шеф-повара расположенного в Старом городе тайского ресторана NOK NOK Кхампана Пукдангпана, тайцы считают 8 августа хорошим днем для начала любых новых дел. Принятым сегодня решениям и начатым проектам будет сопутствовать удача. «Будь то подписание важного договора, знакомство с новыми людьми или старт какого-то хобби – все начатое сегодня ждет продолжительный успех», - сказал Пукдангпан.

Шеф-повар ресторана NOK NOK Кхампан Пукдангпан. ФОТО: Вера Копти

Нумерология играет в жизни тайцев четкую и продуманную роль. Все числа, содержащие цифру восемь, считаются в Таиланде символами счастья – даты рождения, номера телефонов, регистрационные номера машин и тому подобное.

«В Таиланде восьмерки встречаются на номерах автомобилей только очень богатых людей или политиков. Также верят, что, если номер телефона вашей фирмы или номер дома, где она расположена, содержит цифру восемь, клиенты будут обращаться к вам чаще. Чем восьмерок больше, тем человек счастливее», - добавил шеф.

По случаю способствующей новым начинаниям магической даты 8 августа в NOK NOK было представлено новое меню шеф-повара, где можно найти аутентичные тайские блюда, рожденные культурой и историей Азии.

«Меню состоит из традиционных тайских блюд, приготовленных из местных продуктов и специй. Чтобы обеспечить свежесть сырья, рыбу и овощи мы покупаем в Эстонии, но очень многие продукты поступают в наш ресторан прямо из Таиланда. Мы никогда не идем на уступки в том, что касается вкуса и качества», - объяснил Пукдангпан.

С 8 по 15 августа в находящемся в Старом городе тайском ресторане NOK NOK можно отведать блюда из созданного шеф-поваром Кхампаном Пукдангпаном особого дегустационного меню «Весь ресторан на одном блюде». Шеф-повар вместил на одно блюдо настоящие тайские вкусы из всего меню a’ la carte.