Вплавь, бегом и под парусом: в Нарве проходит фестиваль морских видов спорта

Организатор соревнований с эстонской стороны Виталий Ильин рассказал, что в рамках фестиваля стартовали три отдельных турнира по видам спорта, связанным с морем - это морское многоборье, парусные гонки на ялах и акватлон. Общее количество участников - больше ста.

В соревнованиях по морскому многоборью участвует семь команд - порядка 50 человек. Многоборье включает в себя плавание, пулевую стрельбу, гонки под парусами, гонки на веслах и бег.

Отдельно проводится чемпионат Европы по парусным гонкам на морских ялах. Это совсем молодой чемпионат, он проходит всего во второй раз, и в нем участвуют только четыре команды - из России, из Украины и две команды из Эстонии. Морские ялы такого типа, как соревнуются в Нарве, повсеместно используются в постсоветских странах, очень похожий тип лодок используется в Европе, поэтому на следующий чемпионат ждут также команду Германии.

“По сути, это спасательная шлюпка, которая закрепляется на каждом корабле, - объяснил один из организаторов соревнований Александр Сильчук из Санкт-Петербурга. - Поэтому этот спорт считается прикладным для моряков”.

По словам Виталия Ильина, из-за сложной политической обстановки россияне практически не могут выезжать на гонки на Украину, украинцы - в Россию, и немецкая команда также не хотела участвовать в гонках в России. Поэтому Нарва оказалась для всех участников удобным нейтральным местом для соревнований по парусным гонкам.

Третьи турнир в рамках фестиваля - соревнования по акватлону. Это спорт, включающий в себя плавание и бег. Турнир в Нарве проводится для детей, поэтому правила несколько упростили - если в оригинале спортсмены должны бежать сразу, как только заканчивают заплыв, то в упрощенном варианте заплыв и забег проводятся отдельно.

Фестиваль стал возможен не только благодаря спонсорам в обычном понимании этого слова - бесплатно помогли различные городские учреждения. Свои лодки для соревнований и базу в порту Кулгу предоставил Клуб юных моряков, спортшколы города предоставили бассейн и тир.