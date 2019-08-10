Красочный график: из каких стран в Эстонию стекаются туристы?

Число туристов из других стран ЕС, наоборот, выросло на 4 процента, а туристов из Литвы и Дании стало на 15 процентов больше прошлогоднего. Жители России посетили Эстонию во втором квартале года более 200 тысяч раз, однако это на 3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил BNS Банк Эстонии.

Оценочно зарубежные туристы во втором квартале года потратили в Эстонии 420 млн евро. Многодневных поездок было совершено на 3 процента больше прошлогоднего, туристы из России ночевали в Эстонии в среднем три ночи. Однодневные поездки составили 45 процентов всех поездок.

Жители Эстонии за тот же период посетили зарубежные страны 950 тысяч раз, то есть столько же, сколько годом раньше. Поездок в страны ЕС было совершено на 3 процента меньше, стало заметно меньше поездок в Венгрию и Польшу, зато в Великобританию и Турцию — больше прошлогоднего. Численность поездок в страны СНГ выросла на 9 процентов, Украину посещали наполовину больше, чем в прошлом году.