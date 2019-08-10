В странах Балтии растут цены на дизельное топливо: цены в Таллинне наводят ужас

Цена на бензин самой высокой была в Таллинне, самой низкой - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное горючее также была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо на АЗС "Circle K" выросли на 0,8% - соответственно до 1,314 и 1,224 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки повысилась на 1,4% до 1,184 евро за литр, а дизельное горючее подорожало на 1,6% до 1,095 евро за литр.

В Таллинне цена бензина 95-й марки на этой неделе снизилась до 0,5% и составила в пятницу 1,367 евро за литр. Дизельное горючее немного подорожало - на 0,2% до 1,337 евро за литр.