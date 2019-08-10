Профсоюзы шахтеров и энергетиков планируют пикет в Таллинне

Руководитель профсоюза "Narva Energia" Андрей Зайцев (на снимке) сказал, что в этот день в здании, где находятся как Министерство финансов, так и Министерство экономики, состоится совещание, на котором обсудят будущее сланцевой энергетики.

По словам Зайцева, планируют привести на пикет полсотни человек. "Это будет первая, так сказать, тихая акция. Если желаемых результатов не добьемся, то наши демонстрации раз за разом будут становиться все более крупными", - пообещал он.

По словам руководителя профсоюза, работники шахт и электростанций прежде всего ждут ясности относительно своего будущего. "Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Эта длящаяся несколько месяцев неопределенность - сохранятся ли и какие именно рабочие места - самое страшное", - сказал он, отметив, что настроение работников падает с каждым днем.

По его словам, на электростанциях с 1 августа некоторых работников уже начали отправлять в вынужденные отпуска, что сопровождается существенным сокращением дохода. "Те, кому есть куда пойти, сами увольняются с работы", - описал он настроения, царящие среди членов профсоюза.

Как Зайцев, так и председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова приглашены на следующей неделе в Минфин и Минэкономики. "Мы не знаем сейчас, о чем там хотят говорить. Но, к сожалению, в течение последнего месяца ни одной позитивной для нас весточки от правительства не пришло", - отметил он.

Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер подтвердил на прошлой неделе, что к концу августа должно стать ясно, сколько шахтеров и энергетиков придется сократить вдобавок к тем 315, что уже потеряли работу в первом полугодии. "Это зависит от того, каким будет рыночный прогноз на предстоящие осень и зиму", - сказал он.