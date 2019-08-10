Галерея: в Москве на санкционированную акцию протеста вышли до 50 тысяч человек

Митинг был согласован с властями до 16.30, организаторы изначально рассчитывали на участие до 100 тысяч человек. Выйти на акцию протеста призвали видеоблогер Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, журналист Леонид Парфенов, который также сам выступил перед митингующими. На сцену вышли группы" Кровосток" и IC3PEAK.

Ряд политиков и штаб оппозиционера Алексея Навального в Москве призвали участников митинга после его окончания продолжить протест в виде "прогулки в поддержку честных выборов". В свою очередь Следственный комитет РФ пригрозил "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за "участие в так называемых "мирных прогулках". Незадолго до окончания акции был задержан глава избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский, который со сцены призвал вместе дойти до администрации президента РФ Владимира Путина. Спустя некоторое время у станции Китай-город начали собираться люди.

Перед началом акции сотрудники ОМОНа ворвались в Центр сбора подписей незарегистрированного кандидата Любовь Соболь и в квартиру, где находилась студия Youtube-канала "Навальный LIVE". Были проведены обыск и другие следственные действия, Соболь увезли в отделение полиции.

В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России. По данным правозащитной организации "ОВД-Инфо", в общей сложности до окончания санкционированной акции в российской столице были задержаны 72 человека в трех городах: 55 - в Санкт-Петербурге, 10 - в Москве и 7 - в Ростове-на-Дону.