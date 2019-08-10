Предприниматель: новое правительство вынесло на обсуждение табуированные темы

«Не стоит устраивать поросячий визг, - говорит предприниматель. - Конечно можно было сделать больше вещей и быстрее, но я бы не стал критиковать после 100 дней».

Нийло отмечает, прежде всего комментируя риторику EKRE, что, если ты делаешь все, как было раньше, это никого не встряхнет. «Общество активизировалось, стало больше говорить о государственных делах. За магазином, за кофейным столиком, в саду пока жарится мясо. Это позитивно», - считает Нийло.

Он считает важным то, что вновь говорят на табуированные темы, к примеру, об иммиграции, о которой раньше особо критически не выражались, но что сидело в душе. «Теперь, отложенные в долгий ящик темы вновь на слуху и о них говорит часть общества, которая ранее оставалась в стороне».

Нийло добавил, что в демократии важно, чтобы власть могли попробовать разные слои общества. Это означает, что в политике тоже реальная конкуренция, как в сфере предпринимательства. «Одно это уже хорошо, - подчеркивает Нийло. - Разговоры, что репутация Эстонии серьезно пострадала и все перевернулось с ног на голову, мне не нравятся. Это чистое сотрясение воды и пустые эмоции. Сегодняшнюю Эстонию невозможно загубить за 100 дней», - считает хуторянин.

Что конкретно думает он о предпринятых правительством за первые 100 дней шагах? «Я не знаю, оказывают ли положительное влияние реальные решения правительства, например, понижение акциза на алкоголь. Тем не менее, скорость, с которой это было сделано, была впечатляющей».