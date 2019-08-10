Почему люди превышают скорость? Известный эстонский адвокат назвал неожиданную причину

Postimees опубликовал интервью с известным эстонским адвокатом, специализирующемся на дорожном движении.
Молодая мать в сопровождении годовалого и трехлетнего ребенка пересекает дорогу на пешеходном переходе. Они оказались перед машиной. Что случилось?
Мать сказала: я вижу приближающуюся машину, водитель тормозит, водитель смотрит на меня; я была полностью уверена, что он меня видит и начала переходить дорогу, потому что у меня была привилегия.
Объяснение водителя: еду рано утром, знаю, что впереди пешеходный переход; солнце светит мне в глаза, я замедляюсь, изо всех сил стараюсь увидеть, есть ли там люди или нет, и не вижу.
Таким образом он врезался в людей на низкой скорости. К счастью, никто серьезно не пострадал.
Эту историю присяжный адвокат Индрек Сирк, вероятно, самый известный комментатор дорожного движения в Эстонии, рассказал в качестве вступления, чтобы проиллюстрировать, как по-разному мы интерпретируем движение - и ошибочно. «Если бы водитель не сбросил скорость, мать не стала бы переходить дорогу. Но поскольку он замедлялся и пытался быть осторожным, он случайно столкнулся с ними», - говорит Сирк (42). Вывод: всегда будьте бдительны в дорожном движении.
Банальная правда? Да. Однако, утверждает Сирк, о дорожном движении нужно говорить постоянно. Во-первых, вот почему: «Точно так же, как вы должны постоянно барахтаться во время плавания, в дорожном движении ни участник, ни организатор движения не может оставаться на месте». Во-вторых, потому, что проблемы, начиная вождением в нетрезвом виде и заканчивая разговором по телефону во время вождения, не исчезают. Поэтому следует удерживать на них внимание.
- Как вы думаете, насколько вероятно, что сотни эстонских молодых людей будут давить на газ по примеру Оття Тянака (спортсмен-гонщик - прим. ред)?
- Скорее, пример хороших гонщиков на ралли позитивен. Я слышал от них слова о том, что улица - неподходящее место для такой езды. По сравнению с тем, что было 20-30 лет назад, когда участник ралли проявлял себя на улице, я больше этого не вижу.
- Почему люди все еще гоняют?
- Это естественное желание добраться куда-нибудь как можно быстрее. Но прежде, чем мы пойдем дальше, нам нужно определить, что такое скорость.
- Это превышение разрешенной скорости.
- Но давайте немного подумаем о наших ограничениях скорости. Большинство дорог, расположенных за пределами населенных пунктов, позволяют развивать скорость 90 км/ч круглый год – днем и в темное время, суток со снегом или солнцем. Наши ограничения скорости не зависят от реальных дорожных условий. Опасное превышение скорости происходит, когда едут со скоростью, не соответствующей дорожным условиям.
Зачем вообще вам в этом случае ограничение скорости 90 км/ч?
Не из-за состояния наших дорог, а для того, чтобы другой участник движения мог со мной считаться. Например, если я проезжаю мимо и вижу встречную машину, невозможно определить, насколько быстро она приближается. Когда видишь в населенном пункте приближающееся транспортное средство, которое достаточно далеко, можно подумать, что оно едет со скоростью 50 км/ч, но на самом деле - 90, или, наоборот, - 20. Ограничение скорости необходимо, чтобы я знал: другой участник движения также едет с разрешенной скоростью, с которой я могу считаться проезжая и по главной дороге во время обгона, а также на выезде с главной дороги.
Я подсчитал, что если вы едете из Таллинна в Тарту со скоростью 100 км/ч вместо 90 км/ч, вы приедете в лучшем случае на 12 минут раньше, что является нелепым выигрышем во времени, учитывая дополнительный риск. Это затрудняет рациональное объяснение, почему нужно превышать скорость до 100 км/ч.
Превышению скорости нет рационального объяснения. Это совершенно обычно, что в пятницу вечером на магистралях при выезде из Таллина идет по сути гонка, происходят опасные объезды и если отец приезжает домой в Выру, Вильянди или Вирумаа, он паркует машину перед домом, садится в кресло, открывает бутылку пива и начинается его свободное время. Таким образом ему было некуда спешить.
В дорожном движении чувствуется, что мы хотим выбраться как можно быстрее. Например, когда человек обнаруживает, что впереди пробка, он начинает искать способы объехать пробку, ему кажется, он доберется быстрее, потому что все время движется. Что делать, если он, простояв в пробке, добирается домой за то же время, что и объехав ее.
- Какую роль в превышении скорость играет жажда адреналина?
- Очень большую. Именно молодым мужчинам нужно чувствовать границы. Так было на протяжении веков, и мы не можем этого изменить. Человек никогда бы не долетел до луны, и самолеты не полетели бы без желания почувствовать, что еще возможно. Еще 150 лет назад считалось, что человек не сможет двигаться быстрее, чем на лошади, иначе он сломается. Теперь мы знаем, что человек может двигаться со сверхзвуковой скоростью, и это не сломает его.
Интересно, что мужчины 30-50 лет стали большей угрозой для дорожного движения, чем молодые люди. Они провоцируют больше дорожно-транспортных происшествий и совершают больше правонарушений, чем люди 25 лет и младше. Основная причина в демографической ситуации: 30 лет назад рождаемость снизилась с 25 000 детей до 12 000 в год. Просто на дорогах гораздо меньше молодых.
Другая причина заключается в том, что по сравнению с тем, что было 40-50 лет назад, современный автомобиль стал настолько легким в управлении и комфортным, что тебе скучно за рулем. Образно говоря, вы там засыпаете. Дороги тоже очень хорошие, так что вы ничего не делаете за рулем, кроме как сидите в мягком кресле и слегка двигаете руль одним пальцем. Хотя уже есть машины, которые делают это сами. Поэтому люди занимаются своими делами или пытаются сделать поездку на автомобиле более захватывающей. В результате они также превышают скорость.
Вот простое оправдание от человека средних лет: 40 лет назад, когда я мог проехать 90 км/ч на своем "Москвиче" или "Жигулях", все было в порядке, почему я не могу сейчас проехать 110 на Mercedes или Toyota? Почему дороги и машины становятся лучше, а ограничения скорости, наоборот, мешают?
Но почему?
Потому что дорожное движение уплотняется. Мы больше не помещаемся на дорогах. И законы физики действует на нас так же: лобовое столкновение со скоростью два на 90 км/ч обычно заканчивается фатально и в современном автомобиле.
- Eesti Ekspress писал на прошлой неделе, что у нас не сажают за решетку даже тех, кто неоднократно был пойман за рулем в пьяном виде, хотя могли бы.
Мы рассуждаем так: если вы были пьяны за рулем во второй или третий раз, вы закоренелый преступник и ваше место в тюрьме. Мы забываем, что справедливость заключается в том, что судья оценивает конкретный случай и человека и ищет наиболее разумное решение. Разве решение в том, чтобы человек сидел в тюрьме? Я думаю, что это не всегда так, потому что проблема его вождения в нетрезвом виде не решится в тюрьме. Тюрьма изолирует его от общества и все.
- Возможно, эта изоляция все же нужна на какое-то время, чтобы водитель, попавшийся пьяным несколько раз, однажды понял, что он делает. В конце концов, пьяный водитель - потенциальный убийца, как всегда подчеркивалось.
- Абсолютно. Но трезвые водители убивают в дорожном движении больше людей, чем пьяные. Вероятность, что пьяный водитель кого-то убьет, конечно, в несколько раз выше, чем в случае трезвого водителя.
Причина, по которой повторные правонарушители не попадают в тюрьму, заключается не в том, что закон не исполняется, а в том, что тюремное заключение заменяется общественными работами. Если вы заперты, вы не сделаете много вещей. Если вы выйдете из тюрьмы даже через две недели или месяцы, в вашей жизни будет дыра: работа ушла, кредиты не выплачены. Является ли целью нашего общества посадить вас в тюрьму и полностью разрушить вашу жизнь?
Суть моих слов не в том, чтобы оправдать пьяных водителей и сказать, что их не следует сажать в тюрьму. В некоторых случаях мы должны это делать, в некоторых случаях мы должны конфисковать автомобиль, в случае необходимости мы должны отнять право на вождение, но это должно быть дозировано правильно, чтобы мы не причиняли вреда.
- Почему мы не можем, как в некоторых европейских странах, увеличить количество алкоголя, разрешенного за рулем, до 0,3 или 0,5 промилле вместо нулевой толерантности?
- Мнение, что в Эстонии нулевая толерантность к алкоголю, ошибочно. Эстонский Закон о дорожном движении допускает до 0,2 промилле алкоголя в крови. Когда мы дуем в алкометр, допускается 0,1 промилле.