Почему люди превышают скорость? Известный эстонский адвокат назвал неожиданную причину

Я подсчитал, что если вы едете из Таллинна в Тарту со скоростью 100 км/ч вместо 90 км/ч, вы приедете в лучшем случае на 12 минут раньше, что является нелепым выигрышем во времени, учитывая дополнительный риск. Это затрудняет рациональное объяснение, почему нужно превышать скорость до 100 км/ч.

Превышению скорости нет рационального объяснения. Это совершенно обычно, что в пятницу вечером на магистралях при выезде из Таллина идет по сути гонка, происходят опасные объезды и если отец приезжает домой в Выру, Вильянди или Вирумаа, он паркует машину перед домом, садится в кресло, открывает бутылку пива и начинается его свободное время. Таким образом ему было некуда спешить.

В дорожном движении чувствуется, что мы хотим выбраться как можно быстрее. Например, когда человек обнаруживает, что впереди пробка, он начинает искать способы объехать пробку, ему кажется, он доберется быстрее, потому что все время движется. Что делать, если он, простояв в пробке, добирается домой за то же время, что и объехав ее.

Присяжный адвокат Индрек Сирк, известный юрист, специализирующийся на движении, рядом со своим бюро в Таллинне, Нымме, на бульваре Вабадузе. ФОТО: Sander Ilvest

- Какую роль в превышении скорость играет жажда адреналина?

- Очень большую. Именно молодым мужчинам нужно чувствовать границы. Так было на протяжении веков, и мы не можем этого изменить. Человек никогда бы не долетел до луны, и самолеты не полетели бы без желания почувствовать, что еще возможно. Еще 150 лет назад считалось, что человек не сможет двигаться быстрее, чем на лошади, иначе он сломается. Теперь мы знаем, что человек может двигаться со сверхзвуковой скоростью, и это не сломает его.

Интересно, что мужчины 30-50 лет стали большей угрозой для дорожного движения, чем молодые люди. Они провоцируют больше дорожно-транспортных происшествий и совершают больше правонарушений, чем люди 25 лет и младше. Основная причина в демографической ситуации: 30 лет назад рождаемость снизилась с 25 000 детей до 12 000 в год. Просто на дорогах гораздо меньше молодых.

Другая причина заключается в том, что по сравнению с тем, что было 40-50 лет назад, современный автомобиль стал настолько легким в управлении и комфортным, что тебе скучно за рулем. Образно говоря, вы там засыпаете. Дороги тоже очень хорошие, так что вы ничего не делаете за рулем, кроме как сидите в мягком кресле и слегка двигаете руль одним пальцем. Хотя уже есть машины, которые делают это сами. Поэтому люди занимаются своими делами или пытаются сделать поездку на автомобиле более захватывающей. В результате они также превышают скорость.