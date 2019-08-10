Керсти Кальюлайд: выживет ли вид под названием "человек"?

«Для каждого процесса нужен хороший катализатор, и Эстония себя таковым уже показала. Может быть, выигранные 10 или 20 лет – именно то, что спасет мир", – сказала президент, подчеркнув, что климат меняется так быстро, что различные виды не успевают к нему приспособиться. "В условиях меняющегося климата разные виды выживали и раньше. Вопрос в том, выживет ли вид под названием "человек"?», - сказала президент.