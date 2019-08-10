Сб, 10.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

На финском озере пропал аквалангист, идут поиски

Балтийское море.

ФОТО: ALO LÕHMUS / PM/EMF/Scanpix

Спасатели занимаются поиском пропавшего аквалангиста на озере Исо-Мелкутин. Вызов поступил в службу спасения немногим ранее половины первого в субботу днем, передает Yle.

Служба сообщает, что пропавший дайвер нырял в компании из трех человек. Двое других сначала пытались найти его своими силами, но тщетно.

Сейчас поиски продолжаются на двух лодках с участием аквалангистов-спасателей.

Озеро Исо-Мелкутин вблизи Лоппи в регионе Канта-Хяме пользуется популярностью среди дайверов благодаря своим прозрачным водам.

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