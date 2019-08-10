На финском озере пропал аквалангист, идут поиски

Спасатели занимаются поиском пропавшего аквалангиста на озере Исо-Мелкутин. Вызов поступил в службу спасения немногим ранее половины первого в субботу днем, передает Yle.
Служба сообщает, что пропавший дайвер нырял в компании из трех человек. Двое других сначала пытались найти его своими силами, но тщетно.
Сейчас поиски продолжаются на двух лодках с участием аквалангистов-спасателей.
Озеро Исо-Мелкутин вблизи Лоппи в регионе Канта-Хяме пользуется популярностью среди дайверов благодаря своим прозрачным водам.