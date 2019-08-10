Сб, 10.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Пропавший на озере в Финляндии аквалангист найден мертвым
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Балтийское море. Иллюстративное фото.

ФОТО: ALO LÕHMUS / PM/EMF/Scanpix

Пропавший на озере Исо-Мелкутин аквалангист был найден мертвым. Служба спасения Канта-Хяме сообщила, что тело сорокалетнего мужчины было найдено и поднято на поверхность, передает Yle.

Спасатели занимались поиском пропавшего аквалангиста на озере Исо-Мелкутин. Вызов поступил в службу спасения немногим ранее половины первого в субботу днем.

Служба сообщила, что пропавший дайвер нырял в компании из трех человек. Двое других сначала пытались найти его своими силами, но тщетно.

Поиски велись на двух лодках с участием аквалангистов-спасателей.

Озеро Исо-Мелкутин вблизи Лоппи в регионе Канта-Хяме пользуется популярностью среди дайверов благодаря своим прозрачным водам.

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