Пропавший на озере в Финляндии аквалангист найден мертвым

Спасатели занимались поиском пропавшего аквалангиста на озере Исо-Мелкутин. Вызов поступил в службу спасения немногим ранее половины первого в субботу днем.

Служба сообщила, что пропавший дайвер нырял в компании из трех человек. Двое других сначала пытались найти его своими силами, но тщетно.