Пропавший на озере в Финляндии аквалангист найден мертвым
Пропавший на озере Исо-Мелкутин аквалангист был найден мертвым. Служба спасения Канта-Хяме сообщила, что тело сорокалетнего мужчины было найдено и поднято на поверхность, передает Yle.
Спасатели занимались поиском пропавшего аквалангиста на озере Исо-Мелкутин. Вызов поступил в службу спасения немногим ранее половины первого в субботу днем.
Служба сообщила, что пропавший дайвер нырял в компании из трех человек. Двое других сначала пытались найти его своими силами, но тщетно.
Поиски велись на двух лодках с участием аквалангистов-спасателей.
Озеро Исо-Мелкутин вблизи Лоппи в регионе Канта-Хяме пользуется популярностью среди дайверов благодаря своим прозрачным водам.