В Латвии цены на алкоголь не снижаются

Торговые предприятия могли закупить у поставщиков алкогольные напитки по пониженной ставке только после 1 августа, поэтому торговцы, за исключением тех, кто работает в приграничной зоне с Эстонией, где оборот этой категории товаров выше, не могут снизить цены на полках магазинов.

По словам Данусевича, не наблюдается и увеличения потребления алкоголя в связи со снижением акцизного налога.

"Эти изменения, безусловно, не означают, что "народ начнет пить больше", как заявило Министерство здравоохранения. Решение о снижении акцизного налога дает возможность людям выбирать более качественный алкоголь или за счет разницы в акцизе сэкономить и купить другой товар. В долгосрочной перспективе, после распродажи запасов, могут снизиться цены на наиболее востребованные напитки", - сказал руководитель ассоциации.

Он отметил, что в связи с уменьшением акцизного налога сразу нельзя надеяться на резкое падение цен, как это было бы, например, в случае со ставкой налога на добавленную стоимость. "Акциз - это плата, которая применяется в тот момент, когда торговцы алкоголем пускают его в оборот. В настоящее время 90% имеющегося на рынке алкоголя - еще со старым акцизом", - сказал Данусевич.