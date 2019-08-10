В Латвии цены на алкоголь не снижаются

После вступления в силу поправок о снижении на 15% акцизного налога на крепкий алкоголь цены в магазинах не уменьшились, так как в продаже в настоящее время находятся запасы, закупленные еще при прежнем акцизе, сказал агентству BNS президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
Торговые предприятия могли закупить у поставщиков алкогольные напитки по пониженной ставке только после 1 августа, поэтому торговцы, за исключением тех, кто работает в приграничной зоне с Эстонией, где оборот этой категории товаров выше, не могут снизить цены на полках магазинов.
По словам Данусевича, не наблюдается и увеличения потребления алкоголя в связи со снижением акцизного налога.
"Эти изменения, безусловно, не означают, что "народ начнет пить больше", как заявило Министерство здравоохранения. Решение о снижении акцизного налога дает возможность людям выбирать более качественный алкоголь или за счет разницы в акцизе сэкономить и купить другой товар. В долгосрочной перспективе, после распродажи запасов, могут снизиться цены на наиболее востребованные напитки", - сказал руководитель ассоциации.
Он отметил, что в связи с уменьшением акцизного налога сразу нельзя надеяться на резкое падение цен, как это было бы, например, в случае со ставкой налога на добавленную стоимость. "Акциз - это плата, которая применяется в тот момент, когда торговцы алкоголем пускают его в оборот. В настоящее время 90% имеющегося на рынке алкоголя - еще со старым акцизом", - сказал Данусевич.
Пониженная ставка акцизного налога в размере 15% на крепкие алкогольные напитки вступила в силу 1 августа и будет действовать до 29 февраля 2020 года.