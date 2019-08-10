Железная леди Центристской партии

Яна Тоом в марте этого года отметила десять лет членства в Центристской партии. За это время партия сильно изменилась. Изменилась ли Тоом?
Конечно политик, начавшая с журналистики, набралась опыта и самоуверенности.
В то же время ясно, что свободная от борьбы на родине Тоом может говорить все, что считает нужным, ведь позиция в Европейском парламенте развязала ей руки. К примеру, в интервью Postimees 7 августа Тоом сказала, что ее коллега Яак Мадисон – болван. Таким образом Тоом не поддерживает коалиционный союз, который на днях отметил сто лет. Но и не торопится его свергнуть.
В Яне Тоом переплетаются прямолинейность и расчетливость. Как только журналист попросил Тоом дать оценку действиям российской полиции на московских митингах, она попала в тупик. Хотя у всех нас есть слабости. И у железной леди Центристской партии.