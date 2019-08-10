Железная леди Центристской партии

В то же время ясно, что свободная от борьбы на родине Тоом может говорить все, что считает нужным, ведь позиция в Европейском парламенте развязала ей руки. К примеру, в интервью Postimees 7 августа Тоом сказала, что ее коллега Яак Мадисон – болван. Таким образом Тоом не поддерживает коалиционный союз, который на днях отметил сто лет. Но и не торопится его свергнуть.