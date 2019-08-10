Джеффри Эпштейн. ФОТО: EPA/Scanpix

Как собщают американские СМИ, миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн обнаружен мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, где он содержался в ожидании суда по обвинению в продаже людей в сексуальное рабство и подкупе потенциальных свидетелей.

Его тело было обнаружено в 07:30 по местному времени в субботу.

Эпштейн отрицал выдвинутые против него обвинения, однако в середине июля ему было отказано в освобождении под залог до начала суда.

Он был задержан в начале июля 2019 года в штате Нью-Джерси, куда прибыл из Франции.