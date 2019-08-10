Картина дня: Фестиваль мнений, рост цен на дизельное топливо и акция протеста в Москве

Фестиваль мнений: кто срежиссировал выборы на Украине, расисты ли эстонцы и почему политики позволяют себе оскорбления?

Из состоявшихся за два дня на Фестивале мнений в Пайде более чем 160 обсуждений на самые разные темы - от вопросов энергетики и здоровья до стартап-предпринимательства и школьной программы - всего одно проходило на русском языке. Читайте далее...

В странах Балтии растут цены на дизельное топливо: цены в Таллинне наводят ужас

На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии выросли цены на дизельное топливо. Читать далее...

Галерея: в Москве на санкционированную акцию протеста вышли до 50 тысяч человек

На проспекте Сахарова в Москве в субботу, 10 августа, прошел митинг "Вернем себе право на выборы", участники которого выступили против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. По данным организации "Белый счетчик", к моменту окончания акции около 16.30 мск на нее пришли 49,9 тысяч человек. Полиция сообщала в 15.37 мск, что "на пике публичного мероприятия" в нем принимали участие около 20 тысяч человек. Читать далее...

Случай убийства ребенка в Пярну выявил слабости в системе работы с трудными подростками

Случая в Пярну, забравшего жизнь 13-летнего мальчика, можно было избежать, если бы информация о проблемах молодого человека, который распустил руки, дошла бы в нужное время до нужных людей. Читать далее...

Почему люди превышают скорость? Известный эстонский адвокат назвал неожиданную причину

Postimees опубликовал интервью с известным эстонским адвокатом, специализирующемся на дорожном движении. Читать далее...

Теперь вам ясно, кто должен декларировать подоходный налог при сдаче квартиры внаем?

В самом разгаре самый активный период рынка аренды, есть и спрос, и предложения, передает Postimees. В это время особенно остро стоит вопрос: когда подоходный налог от сдачи жилплощади внаем должен платить арендодатель, а когда – арендатор. Читать далее...

Пропавший на озере в Финляндии аквалангист найден мертвым

Пропавший на озере Исо-Мелкутин аквалангист был найден мертвым. Служба спасения Канта-Хяме сообщила, что тело сорокалетнего мужчины было найдено и поднято на поверхность. Читать далее...

Профсоюзы шахтеров и энергетиков планируют пикет в Таллинне

Профсоюзы, представляющие шахтеров и энергетиков, оказавшихся под угрозой сокращения из-за кризиса в сланцевой энергетике, собираются организовать 28 августа в Таллинне пикет перед суперминистерством. Читать далее...

Касса по безработице рекламирует эзотерические курсы

В списке курсов повышения квалификации от Кассы по безработице встречается настоящая эзотерика. Читать далее...

В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв: полиция ведет розыск

В Копенгагене прогремел второй за последние четыре дня взрыв. Читать далее...

Джеффри Эпштейн найден мертвым в тюремной камере