Картина дня: Фестиваль мнений, рост цен на дизельное топливо и акция протеста в Москве

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Фестиваль мнений: кто срежиссировал выборы на Украине, расисты ли эстонцы и почему политики позволяют себе оскорбления?
Из состоявшихся за два дня на Фестивале мнений в Пайде более чем 160 обсуждений на самые разные темы - от вопросов энергетики и здоровья до стартап-предпринимательства и школьной программы - всего одно проходило на русском языке. Читайте далее...
В странах Балтии растут цены на дизельное топливо: цены в Таллинне наводят ужас
На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии выросли цены на дизельное топливо. Читать далее...
Галерея: в Москве на санкционированную акцию протеста вышли до 50 тысяч человек
На проспекте Сахарова в Москве в субботу, 10 августа, прошел митинг "Вернем себе право на выборы", участники которого выступили против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. По данным организации "Белый счетчик", к моменту окончания акции около 16.30 мск на нее пришли 49,9 тысяч человек. Полиция сообщала в 15.37 мск, что "на пике публичного мероприятия" в нем принимали участие около 20 тысяч человек. Читать далее...
Случай убийства ребенка в Пярну выявил слабости в системе работы с трудными подростками
Случая в Пярну, забравшего жизнь 13-летнего мальчика, можно было избежать, если бы информация о проблемах молодого человека, который распустил руки, дошла бы в нужное время до нужных людей. Читать далее...
Почему люди превышают скорость? Известный эстонский адвокат назвал неожиданную причину
Postimees опубликовал интервью с известным эстонским адвокатом, специализирующемся на дорожном движении. Читать далее...
Теперь вам ясно, кто должен декларировать подоходный налог при сдаче квартиры внаем?
В самом разгаре самый активный период рынка аренды, есть и спрос, и предложения, передает Postimees. В это время особенно остро стоит вопрос: когда подоходный налог от сдачи жилплощади внаем должен платить арендодатель, а когда – арендатор. Читать далее...
Пропавший на озере в Финляндии аквалангист найден мертвым
Пропавший на озере Исо-Мелкутин аквалангист был найден мертвым. Служба спасения Канта-Хяме сообщила, что тело сорокалетнего мужчины было найдено и поднято на поверхность. Читать далее...
Профсоюзы шахтеров и энергетиков планируют пикет в Таллинне
Профсоюзы, представляющие шахтеров и энергетиков, оказавшихся под угрозой сокращения из-за кризиса в сланцевой энергетике, собираются организовать 28 августа в Таллинне пикет перед суперминистерством. Читать далее...
Касса по безработице рекламирует эзотерические курсы
В списке курсов повышения квалификации от Кассы по безработице встречается настоящая эзотерика. Читать далее...
В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв: полиция ведет розыск
В Копенгагене прогремел второй за последние четыре дня взрыв. Читать далее...
Джеффри Эпштейн найден мертвым в тюремной камере
Как собщают американские СМИ, миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн обнаружен мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, где он содержался в ожидании суда по обвинению в продаже людей в сексуальное рабство и подкупе потенциальных свидетелей. Читать далее...
Эксперт: государство должно объяснить людям, для чего нужно биотопливо
Арно Силлат исполнительный директор Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), сказал, что государство недостаточно объяснило людям, почему требование о добавлении биотоплива, которое вызвало много споров, было введено вообще и для кого это хорошо. Читать далее...
Вернется ли жара? Читайте прогноз до среды
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха составит максимально 20-22 градуса тепла. Читайте далее...
Swedbank распространил новую услугу на магазины сети R-Kiosk
Swedbank расширяет услугу выдачи наличных денег в кассах магазинов, с начала августа банк выдает наличные также и в мелких магазинах торговой сети R-Kiosk. Читайте далее...
Руководитель года: предприятия, которые относятся к человеку, как к металлу, не находят работников
Получивший звание лучшего руководителя года глава Coop Keskühistu Яанус Виханд сказал, что слишком много предпринимателей жалуются на то, что нет сотрудников, но в то же время они сами должны трудиться. Читать далее...
Внимание! Список запрещенных в Эстонии животных и растений пополнился
С 14 августа начнет действовать запрет на ввоз и распространение на территории Европейского союза 17 новых инвазивных видов. Читать далее...
В норвежской мечети произошла стрельба
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Читать далее...
В Танзании при взрыве бензовоза погибли по меньшей мере 62 человека
В Танзании в субботу минимум 62 человека погибли и еще около 70 пострадали при взрыве попавшей в аварию автоцистерны, из которой местные жители пытались откачать топливо. Как сообщила полиция, многие пострадавшие получили серьезные ожоги, а число жертв может вырасти, так как, возможно, тела будут найдены и под остовом автомобиля. Читать далее...
Вне дома: в этом таллиннском ресторане знают толк в нумерологии и специях
Позавчера было 8 августа, а этот день в странах Азии считается днем счастья. Цифра восемь в Азии является символом счастья, богатства, новых начинаний и успеха. Поэтому 8.08 – двойная восьмерка – обладает мощным магическим значением, уверен новый шеф-повар ресторана NOK NOK. Читайте далее...