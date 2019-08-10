Картина дня: рост цен на дизельное топливо и пропавший аквалангист

Случай убийства ребенка в Пярну выявил слабости в системе работы с трудными подростками

Случая в Пярну, забравшего жизнь 13-летнего мальчика, можно было избежать, если бы информация о проблемах молодого человека, который распустил руки, дошла бы в нужное время до нужных людей. Читать далее...

В странах Балтии растут цены на дизельное топливо: цены в Таллинне наводят ужас

На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии выросли цены на дизельное топливо. Читать далее...

Почему люди превышают скорость? Известный эстонский адвокат назвал неожиданную причину

Postimees опубликовал интервью с известным эстонским адвокатом, специализирующемся на дорожном движении. Читать далее...

Теперь вам ясно, кто должен декларировать подоходный налог при сдаче квартиры внаем?

В самом разгаре самый активный период рынка аренды, есть и спрос, и предложения, передает Postimees. В это время особенно остро стоит вопрос: когда подоходный налог от сдачи жилплощади внаем должен платить арендодатель, а когда – арендатор. Читать далее...

На финском озере пропал аквалангист, идут поиски

Спасатели занимаются поиском пропавшего аквалангиста на озере Исо-Мелкутин, Финляндия. Вызов поступил в службу спасения немногим ранее половины первого в субботу днем. Читать далее...

Профсоюзы шахтеров и энергетиков планируют пикет в Таллинне

Профсоюзы, представляющие шахтеров и энергетиков, оказавшихся под угрозой сокращения из-за кризиса в сланцевой энергетике, собираются организовать 28 августа в Таллинне пикет перед суперминистерством. Читать далее...

Касса по безработице рекламирует эзотерические курсы

В списке курсов повышения квалификации от Кассы по безработице встречается настоящая эзотерика. Читать далее...

В Москве проходит митинг "Вернем себе право на выборы"

В Москве на проспекте академика Сахарова в субботу, 10 августа, в 14.00 по местному времени началась акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Читать далее...

В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв: полиция ведет розыск