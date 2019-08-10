Эксперт: государство должно объяснить людям, для чего нужно биотопливо

«Когда этой весной увеличились проценты добавления биокомпонентов, государство на самом деле не объяснило людям, что мы находимся в Европейском союзе и существует такая договоренность», - сказал Силлат, добавив, что эта «радостная» досталась AMTEL.

Известно, что обязательство смешивать этанол и биодизель появилось в прошлом году. В прошлом году биокомпоненты должны были составлять 3,2 процента топлива и 6,4 процентов - в этом году, 10 процентов - в январе следующего года.

По словам автомобильного эксперта, требование вызвало путаницу и недопонимание среди автовладельцев. «Мы должны были объяснить, сказать, послушайте, друзья, мы сейчас находимся в Европейском союзе, и эти правила распространяются на нас. Это требование не пришло по воле импортеров автомобилей или топливных компаний », - сказал он.

Горячительное важнее горючего

Силлат рассмотрел тему более широко. «В настоящее время все автомобильное дело зависит от требований, связанных с окружающей средой и климатом. Говорят, что автомобили загрязняют окружающую среду. Однако мы не смотрим на общую картину. Люди экономят на автомобилях, но летают на самолете, у которого углеродный след на человека гораздо выше. Здесь есть некоторые противоречия», - пояснил он.

Могут ли высокие акцизы, высокие цены на топливо и обязательство добавлять биокомпоненты, которые, по словам многих автовладельцев, портят их двигатель, вывести народ Эстонии на улицы в знак протеста? Тем более, что, например, машины Сил обороны и Кайтселийта избежали связанного с биотопливом требования для поддержания боевой готовности. Как мы помним, протест желтых жилетов во Франции начался именно с роста цен на топливо и подорожания стоимости жизни.

Силлат усмехнулся и сказал, что до сих пор тема цен на алкоголь для жителей Эстонии была важнее, чем топливо. Он сослался на прошедшую пару лет назад акцию Maksud Lätti, когда люди массово ездили в латвийские приграничные магазины за водкой, протестуя против высоких акцизов на алкоголь.

«Я не знаю, были ли плавно повышены акцизы на топливо, или продавцы топлива не так подстрекали людей, но кажется, что к топливу относятся спокойнее. Получается, что алкоголь в Эстонии является товаром первой необходимости и он важнее, чем топливо... что само по себе абсурдно», - сказал Силлат.

Длинные-длинные очереди

Все производители автомобилей и продавцы топлива говорят, что будущее за электромобилями. Правительство Эстонии также пообещало восстановить поддержку покупки электромобилей, что должно мотивировать людей предпочесть более экологичные автомобили. Согласно прогнозам, к 2021 году на долю электромобилей в Эстонии будет приходиться 15 процентов всех проданных новых автомобилей.

Силлат видит в недалеком будущем новые проблемы. «На самом деле сегодня электромобиль не готов захватить мир. У нас в Эстонии нет сети зарядки электромобилей. Как мы будем заряжать автомобили?» - спросил он. «Для заправки бензиновых и дизельных автомобилей на автозаправочной станции требуется около минуты. Зарядка небольших электромобилей с быстрым зарядным устройством занимает около 20 минут, а зарядка больших - 40 минут», - отметил Силлат.