Swedbank распространил новую услугу на магазины сети R-Kiosk

По словам пресс-секретаря Swedbank Яне-Лийны Лийв, это услуга, которая очень быстро распространяется, в ближайшие месяцы к ней подключится еще одна торговая сеть.

"К настоящему моменту можно брать наличные в кассах торговой сети Grossi, в магазинах Meie Toidukaupad, Coop и на заправках Olerex, только что подключились к распространению этой услуги уездные магазины Aldar Market и Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа , а с начала августа R-Kiosk также начал выдавать в сотрудничестве с малых магазинах", — сказала BNS Лийв.

В один раз можно взять наличных минимально 5 и максимально 100 евро купюры между 5 и 100 — это 10, 15 и 20 евро. Чтобы взять наличные, необходимо совершить покупку по крайней мере на один евро, оплатив банковской картой.

Получение денег наличными из кассы сходного с обычным пользованием банкоматом: клиент до совершения покупки заявляет о своем намерении получить наличные и вводит в платежный терминал PIN-код своей банковской карты. Затем продавец выплачивает желаемую сумму из кассы магазина, затем снимаются деньги с банковской карты клиента.