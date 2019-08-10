Руководитель года: предприятия, которые относятся к человеку, как к металлу, не находят работников

«Разумеется, все хотят с легкостью найти рабочие руки, но в ситуации, когда их мало, предпринимателю следует больше напрягаться самому», - сказал Выханд на проходившей в эту пятницу в Пайде панели Фестиваля мнений Jõukad, aga õnnetud.

Топ-менеджер сказал, что на работе всегда нужно понимать, как обеспечить работнику другие блага помимо зарплаты, чтобы человек чувствовал, что его уважают и в нем нуждаются. Кроме того, по словам Виханди, не следует забывать, что людям важно выполнять значимую работу, которая может иметь более высокую цель. Он постоянно подчеркивал две основные потребности человека: быть уважаемым и быть в числе победителей.

«Если они чувствуют, что должны зарабатывать миллионы для какого-то типа, это не особенно хорошая мотивация. Если они чувствует, что делают что-то хорошее и полезное, для своей семьи или общества, то дело обстоит лучше», - сказал Виханд.

«Мое послание такое: у тех работодателей, которые развиваются сами и позволяют развиваться сотрудникам намного больше возможностей найти работников, чем у тех, кто относится к людям, как к металлическим трубам, гравию или какому-то другому ресурсу», - сказал он.

Виханд отрицал профессиональные стереотипы, связанные с возрастом, социальным статусом и местом проживания. Например, он встречал 80-летних, которые с энтузиазмом изучают новые технологии, например, смартфон, и 45-летних, которые жалуются, что их личное развитие закончилось, и они больше не учатся новым вещам. «Это действительно очень индивидуально, поэтому я бы исключил любые обобщения», - отметил он.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть счастливым? Топ-менеджер сказал, что деньги не сделают никого счастливым, а вот их отсутствие может сделать человека несчастным. «Скажем так, если зарабатываешь 1000 евро, то можешь удовлетворить базовые потребности, а если зарабатываешь 2000 евро, то требования сразу повышаются: хочешь новую машину, холодильник и квартиру. Ты постоянно чувствуешь, что тебе недостаточно», - сказал он.

Виханд также предположил, что у эстонцев, в отличие от латышей и литовцев, есть своего рода ген напряжения, который заставляет нас постоянно быть неудовлетворенными, ставить новые цели и стремиться к ним. «Это также может быть связано с тем, что мы находимся в непосредственной близости с самыми богатыми и процветающими в мире скандинавскими странами», - предложил Виханд.