Внимание! Список запрещенных в Эстонии животных и растений пополнился

Новый список затрагивает как владельцев домашних животных и садоводов, так и землевладельцев с учеными.

"В обновленный список вошли виды, предпочитающие более теплый климат, но, например, японский хмель в Эстонии, особенно на островах, может превратиться в инвазивный и начать угрожать местной природе", – пояснила главный специалист отдела охраны природы Министерства окружающей среды Мерике Линнамяги.