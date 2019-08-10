Сб, 10.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Внимание! Список запрещенных в Эстонии животных и растений пополнился

Внимание! Список запрещенных в Эстонии животных и растений пополнился

Лес. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Bernhard Pries / Scanpix

С 14 августа начнет действовать запрет на ввоз и распространение на территории Европейского союза 17 новых инвазивных видов, передает Rus.ERR.

Новый список затрагивает как владельцев домашних животных и садоводов, так и землевладельцев с учеными.

"В обновленный список вошли виды, предпочитающие более теплый климат, но, например, японский хмель в Эстонии, особенно на островах, может превратиться в инвазивный и начать угрожать местной природе", – пояснила главный специалист отдела охраны природы Министерства окружающей среды Мерике Линнамяги.

В новый список вошли разные виды растений, рыб, птиц и других представителей флоры и фауны. Полный список новых инвазивных видов доступен здесь.

 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ