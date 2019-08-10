Внимание! Список запрещенных в Эстонии животных и растений пополнился

С 14 августа начнет действовать запрет на ввоз и распространение на территории Европейского союза 17 новых инвазивных видов, передает Rus.ERR.
Новый список затрагивает как владельцев домашних животных и садоводов, так и землевладельцев с учеными.
"В обновленный список вошли виды, предпочитающие более теплый климат, но, например, японский хмель в Эстонии, особенно на островах, может превратиться в инвазивный и начать угрожать местной природе", – пояснила главный специалист отдела охраны природы Министерства окружающей среды Мерике Линнамяги.
В новый список вошли разные виды растений, рыб, птиц и других представителей флоры и фауны. Полный список новых инвазивных видов доступен здесь.