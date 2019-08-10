В норвежской мечети произошла стрельба

Инцидент произошел в Исламском центре аль-Нур (al-Noor Islamic Centre). В результате ранение получил один человек. Первоначально о его состоянии не сообщалось, позднее появилась информация, что он легко ранен.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Его личность и мотивы пока неизвестны, однако отмечается, что это белый молодой человек. По данным полиции, ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей.