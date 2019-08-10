Фестиваль мнений: кто срежиссировал выборы на Украине, расисты ли эстонцы и почему политики позволяют себе оскорбления?

По ее оценке, мы зачастую наблюдаем в среде политиков профессиональную непригодность. "Человек, который говорит, не думая, это не тот, кто должен быть в правительстве".

Проблема, как считает Герасименко, заключается в том, что жестких высказываний вроде "Эстония для эстонцев", которые игнорируют интересы русскоязычного населения, в последнее время стало больше.

Отвечая на вопрос Rus.Postimees о возможных проблемах ближайшего будущего, она сказала, что климатическая миграция - это то, с чем нам придется иметь дело. "И это нужно решать мирным путем, иначе начнется миграционная война", - считает ученый.

Иммиграция как болевая точка

Резкие высказывания действительно звучали на еще одной соседней сцене, где сегодня шла англоязычная дискуссия о будущем иммиграции. Присутствие ярого противника приема Эстонией беженцев, министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу и политика крайне консервативной партии EKRE Анти Пооламеста сразу же задало градус дискуссии.

По словам Рейнсалу, Эстония как маленькая нация хочет оставаться таковой и через столетие или два. "Мы хотим оставаться большинством", - подчеркнул министр в своем выступлении.

И Рейнсалу и Пооламетс провели параллели между нынешней Европой и Москвой советских времен.

"Эстония очень чувствительна к таким вопросам. Как и в 80-е годы прошлого века, некая иностранная сила хочет насадить нам какие-то законы. Тогда Москва прислала нам полмиллиона мигрантов, сейчас Брюссель требует", - заявил Пооламетс.

При этом, по его словам, Эстония не против иммиграции как таковой. Пооламетс напомнил о только что одобренной правительством идее субсидий для компаний нанимающих иностранцев, подчеркнув, что речь идет о квалифицированных специалистах, а не о том чтобы ежегодно принимать 30000 украинских рабочих.

"Зачем нам дешевые работники, к примеру, из Бангладеш", - задал он также риторический вопрос.

Оппонентом правящим политикам выступил глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон, который, во-первых, сразу же отказался от сравнения с советским прошлым. "Мы свободно сидим, обсуждаем, так что я не стал бы ставить знак равенства", - отметил он.

По его оценке, общий посыл Эстонии относительно иммиграции должен быть положительным.

Его поддержал Лео О'Нил - ирландец по национальности и глава действующей в Таллинне компании HML Project Management.

"10-15 лет назад, когда началась миграция из Эстонии в Ирландию, разве мы должны были сказать: вы нам тут не нужны?", - парировал он риторику Пооламетса.

По его словам, иммиграны из Восточной Европы за полтора десятилетия очень хорошо интегрировались в Ирландии, где сегодня есть даже литовские и эстонские школы.

"Нельзя закрыть дверь и говорить, что нам никто не нужен", - считает он.

Иммигранты, по мнению О'Нила, приезжают в другую страну не ради завоевания, они хотят выжить. "Они согласны на работу, которую местные делать не хотят, потому что она низкооплачиваемая", - отмечает он.

По оценке О'Нила, иммиграция для такой страны как Эстония- это, прежде всего, вопрос цвета кожи. "Я сам здесь в Эстонии иммигрант, но мне недавно в разговоре сказали - какой же ты мигрант, если ты белый", - отметил ирландец в интервью Rus.Postimees. Это очень расистский подход, считает он.

Эстонские политики защищают то, что по их мнению правильно, но они продают неправильную идею, считает О'Нил, который убежден, что антирусский подход ни к чему хорошему не приведет.