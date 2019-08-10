Фестиваль мнений: кто срежиссировал выборы на Украине, расисты ли эстонцы и почему политики позволяют себе оскорбления?

Из состоявшихся за два дня на Фестивале мнений в Пайде более чем 160 обсуждений на самые разные темы - от вопросов энергетики и здоровья до стартап-предпринимательства и школьной программы - всего одно проходило на русском языке.
Темой русскоязычной панельной дискуссии стала информационная гигиена - то есть способность уменьшить негативное воздействие от информационного потребления на социальное поведение.
Украинский опыт
Тот факт, что четверо из пяти участников этой дискуссии были экспертами с Украины, означал, что очевидным образом беседа была построена на примере недавних выборов в этой стране. Однако по оценке профессора Национального технического университета Украины Лидии Смолы, алгоритм по которому прошла избирательная кампания, увенчавшаяся избранием Владимира Зеленского, универсален и, вполне вероятно, будет использоваться в Эстонии.
На последних выборах президента Украины победила технология, считает Лидия Смола.
"Политтехнологам очень важно создать иллюзию того, что решение принимает избиратель самостоятельно, хотя на самом деле его к этому подводят", - объяснила она.
"Политреклама может догнать вас везде, даже в рекламе подгузников", - добавила научный сотрудник Института социальной и политической психологии НАПН Украины Ирина Брунова-Калисецкая.
"Если вы ощутили сильную эмоцию - спросите себя первым делом, почему", - напомнила она.
Таким образом суть инфогигиены - это способность человека отследить, свободен ли он при выборе того или иного решения или же его к этому подталкивают.
По оценке медиа-эксперт из Мариуполя Татьяны Колесовой, медиаграмотность и медикомпетентность на Украине находятся сейчас на катастрофически низком уровне, и начинается все с обучения журналистике в вузах.
Аудитории было предложено ответить на несколько вопросов - в частности, склонны ли СМИ к манипуляциям. Большинство дало положительный ответ.
Свободны ли мы?
Но если манипуляции общественным мнением - это скрытое лишение свободы выбора, то в Эстонии политические силы порой не гнушаются более грубых методов.
В соседней палатке как раз шла дискуссия о том, находятся ли наши свободы под угрозой.
Демократические свободы в Эстонии окажутся под угрозой, если мы ничего не предпримем, считает гость этой панельной дискуссии Марью Лауристин.
И действительно, сразу несколько участников обсуждения сошлись на том, что подспудное ощущение того, что наши конституционные свободы в последнее время находятся в опасности, есть.
По словам научного сотрудника Тартуского университета Ольги Герасименко, пока не все четко ощущают происходящее как угрозу свободам, но это опасная дорога.
"Мы видим, что звучат высказывания, противоречащие этике и профессионализму. Видим, как деньги налогоплательщиков тратятся на популизм и не служат интересам жителей Эстонии. Если это принять за норму, если смириться, то дальше будет больше", предостерегает Герасименко.
"Если в правительстве звучат слова о том, что Таллиннский университет взращивает конокрадов, это уже не свобода слова. Это некое сообщение о том, что так делать можно! Можно безосновательно оскорблять организации, в том числе, стоящие за свободу слова", - считает она.
Все это, по мнению Герасименко, ведет к внутренней цензуре, потому что никто не хочет оказываться мишенью такого рода высказываний и нападок.
По ее оценке, мы зачастую наблюдаем в среде политиков профессиональную непригодность. "Человек, который говорит, не думая, это не тот, кто должен быть в правительстве".
Проблема, как считает Герасименко, заключается в том, что жестких высказываний вроде "Эстония для эстонцев", которые игнорируют интересы русскоязычного населения, в последнее время стало больше.
Отвечая на вопрос Rus.Postimees о возможных проблемах ближайшего будущего, она сказала, что климатическая миграция - это то, с чем нам придется иметь дело. "И это нужно решать мирным путем, иначе начнется миграционная война", - считает ученый.
Иммиграция как болевая точка
Резкие высказывания действительно звучали на еще одной соседней сцене, где сегодня шла англоязычная дискуссия о будущем иммиграции. Присутствие ярого противника приема Эстонией беженцев, министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу и политика крайне консервативной партии EKRE Анти Пооламеста сразу же задало градус дискуссии.
По словам Рейнсалу, Эстония как маленькая нация хочет оставаться таковой и через столетие или два. "Мы хотим оставаться большинством", - подчеркнул министр в своем выступлении.
И Рейнсалу и Пооламетс провели параллели между нынешней Европой и Москвой советских времен.
"Эстония очень чувствительна к таким вопросам. Как и в 80-е годы прошлого века, некая иностранная сила хочет насадить нам какие-то законы. Тогда Москва прислала нам полмиллиона мигрантов, сейчас Брюссель требует", - заявил Пооламетс.
При этом, по его словам, Эстония не против иммиграции как таковой. Пооламетс напомнил о только что одобренной правительством идее субсидий для компаний нанимающих иностранцев, подчеркнув, что речь идет о квалифицированных специалистах, а не о том чтобы ежегодно принимать 30000 украинских рабочих.
"Зачем нам дешевые работники, к примеру, из Бангладеш", - задал он также риторический вопрос.
Оппонентом правящим политикам выступил глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон, который, во-первых, сразу же отказался от сравнения с советским прошлым. "Мы свободно сидим, обсуждаем, так что я не стал бы ставить знак равенства", - отметил он.
По его оценке, общий посыл Эстонии относительно иммиграции должен быть положительным.
Его поддержал Лео О'Нил - ирландец по национальности и глава действующей в Таллинне компании HML Project Management.
"10-15 лет назад, когда началась миграция из Эстонии в Ирландию, разве мы должны были сказать: вы нам тут не нужны?", - парировал он риторику Пооламетса.
По его словам, иммиграны из Восточной Европы за полтора десятилетия очень хорошо интегрировались в Ирландии, где сегодня есть даже литовские и эстонские школы.
"Нельзя закрыть дверь и говорить, что нам никто не нужен", - считает он.
Иммигранты, по мнению О'Нила, приезжают в другую страну не ради завоевания, они хотят выжить. "Они согласны на работу, которую местные делать не хотят, потому что она низкооплачиваемая", - отмечает он.
По оценке О'Нила, иммиграция для такой страны как Эстония- это, прежде всего, вопрос цвета кожи. "Я сам здесь в Эстонии иммигрант, но мне недавно в разговоре сказали - какой же ты мигрант, если ты белый", - отметил ирландец в интервью Rus.Postimees. Это очень расистский подход, считает он.
Эстонские политики защищают то, что по их мнению правильно, но они продают неправильную идею, считает О'Нил, который убежден, что антирусский подход ни к чему хорошему не приведет.
"Как ирландцы, веками страдавшие от Англии, мы поддерживаем Эстонию, но нельзя переносить свое отношение к советским временам на нынешних русскоязычных жителей. Это страна с населением 1,3 млн человек, и нельзя ее делить на миллион своих и триста тысяч русских. Это большая проблема для Эстонии", - считает он.