Репс: решение о финансировании Школы изящных искусств вынесут в сентябре

Весной, в ходе обсуждения стратегии государственного бюджета создаваемая в Таллинне Школа музыки и балета, или так называемая Школа изящных искусств была оставлена без финансирования, но школа получит положительное решение в сентябре, когда правительство будет обсуждать бюджет на следующий год, пообещала министр образования Майлис Репс, передает Rus.ERR.
В настоящий момент строительство школы, которая объединит Таллиннскую балетную и музыкальную школы, а также музыкальную школу имени Георга Отса, напоминает эпопею с Художественной гимназией: старое здание снесли, а новое не строят. И если строительство академии затормозил судебный спор, то на создание Школы изящных искусств нет денег.
"На самом деле идея уже достигла финальной стадии проектирования, так что процесс не прекращался", – заявила Репс новостному порталу ERR.
Позднее в Министерстве образования уточнили, что двери школы все же должны были открыться 1 сентября 2022 года.