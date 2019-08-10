Репс: решение о финансировании Школы изящных искусств вынесут в сентябре

Весной, в ходе обсуждения стратегии государственного бюджета создаваемая в Таллинне Школа музыки и балета, или так называемая Школа изящных искусств была оставлена без финансирования, но школа получит положительное решение в сентябре, когда правительство будет обсуждать бюджет на следующий год, пообещала министр образования Майлис Репс, передает Rus.ERR.