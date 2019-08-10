Сб, 10.08.2019
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  • Репс: решение о финансировании Школы изящных искусств вынесут в сентябре

Репс: решение о финансировании Школы изящных искусств вынесут в сентябре

Майлис Репс.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Весной, в ходе обсуждения стратегии государственного бюджета создаваемая в Таллинне Школа музыки и балета, или так называемая Школа изящных искусств была оставлена без финансирования, но школа получит положительное решение в сентябре, когда правительство будет обсуждать бюджет на следующий год, пообещала министр образования Майлис Репс, передает Rus.ERR.

В настоящий момент строительство школы, которая объединит Таллиннскую балетную и музыкальную школы, а также музыкальную школу имени Георга Отса, напоминает эпопею с Художественной гимназией: старое здание снесли, а новое не строят. И если строительство академии затормозил судебный спор, то на создание Школы изящных искусств нет денег.

"На самом деле идея уже достигла финальной стадии проектирования, так что процесс не прекращался", – заявила Репс новостному порталу ERR.

Позднее в Министерстве образования уточнили, что двери школы все же должны были открыться 1 сентября 2022 года.

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