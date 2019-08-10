В Танзании при взрыве бензовоза погибли по меньшей мере 62 человека

В Танзании в субботу минимум 62 человека погибли и еще около 70 пострадали при взрыве попавшей в аварию автоцистерны, из которой местные жители пытались откачать топливо. Как сообщила полиция, многие пострадавшие получили серьезные ожоги, а число жертв может вырасти, так как, возможно, тела будут найдены и под остовом автомобиля.