Названы богатейшие семьи мира

Всего в него попали 25 семей, общее состояние которых оценивается в более чем 1,4 триллиона долларов США. На первой строчке, как и годом ранее, оказалась семья Уолтон, которая владеет 50 процентами акций сети супермаркетов Walmart— ее состояние достигло 190,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 39 миллиардов. При этом, как подсчитали эксперты, состояние Уолтонов в течение последних 12 месяцев росло на 70 тысяч долларов в минуту, на 4 миллиона в час и на 100 миллионов в день.