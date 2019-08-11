В тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Нарва погибла женщина

11 августа в 1.33 ночи в полицию сообщили о тяжелой транспортной аварии на шоссе Таллинн-Нарва у деревни Солдина в направлении Таллинна.

По предварительным данным, легковой автомобиль Opel на 208 км на шоссе Таллинн-Нарва сошел с трассы. Находившиеся в автомобиле три человека получили травмы — 35-летний водитель и сидевший рядом с ним 42-летний пассажир были доставлены в больницу на медосмотр, а 27-летняя ехавшая пассажиркой в машине женщина скончалась в карете скорой помощи на пути в больницу.