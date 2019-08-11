Пассажиры падали, товар рухнул с полок: судно Tallink резко повернуло, чтобы избежать столкновения

Silja Galaxy шло из Мариехамна в Швецию, когда шедшее навстречу торговое судно по какой-то причине не изменило курс, в результате чего пассажирскому судну пришлось резко повернуть.

Вследствие маневра в магазине на судне Tallink с полок на пол упали товары, например, ящики с пивом и бутылки с алкоголем.

Некоторые пассажиры не сумели удержать равновесие во время маневра и упали.

По словам пресс-секретаря Tallink Silja Марики Нёйд, команда Galaxy незадолго до инцидента получила с торгового судна подтверждение, что последнее сменит курс, но по-какой-то причине оно продолжило движение прежним курсом.