Вс, 11.08.2019
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  • Пассажиры падали, товар рухнул с полок: судно Tallink резко повернуло, чтобы избежать столкновения

Пассажиры падали, товар рухнул с полок: судно Tallink резко повернуло, чтобы избежать столкновения

Reisilaev Silja Galaxy.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Пассажирское судно Silja Galaxy компании Tallink, курсирующее между Финляндией и Швецией, в субботу было вынуждено сделать резкий маневр, чтобы избежать столкновения с торговым судном. В результате на пароме попадали на пол вещи, а пассажиры пережили сильный испуг, пишет Postimees.

Silja Galaxy шло из Мариехамна в Швецию, когда шедшее навстречу торговое судно по какой-то причине не изменило курс, в результате чего пассажирскому судну пришлось резко повернуть.

Вследствие маневра в магазине на судне Tallink с полок на пол упали товары, например, ящики с пивом и бутылки с алкоголем.

Некоторые пассажиры не сумели удержать равновесие во время маневра и упали.

По словам пресс-секретаря Tallink Silja Марики Нёйд, команда Galaxy незадолго до инцидента получила с торгового судна подтверждение, что последнее сменит курс, но по-какой-то причине оно продолжило движение прежним курсом.

По заверению Tallink, в инциденте никто не пострадал.

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