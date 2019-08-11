Фото: проигнорировавший акцию протеста Путин катался на мотоцикле по Крыму

Как и во время прошлых беспорядков в Москве, глава российского государства сквозь пальцы посмотрел на беды народа, и пока на улицах столицы шли задержания, президент России запрыгнул в седло мотоцикла, пишет Postimees.
Вместе с членами мотоклуба "Ночные волки" Путин проехал по Крыму, после чего выступил с речью перед байкерами. В числе прочего, Путин назвал "ночных волков" примером для молодежи.
27 июля, когда полиция жестко разгоняла участников акции протеста, глава государства Владимир Путин совершал погружение на дно Финского залива в батискафе.
Вчера силы правопорядка задержали в Москве после масштабной акции протеста более 130 сторонников оппозиции.