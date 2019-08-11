Видео: супертайфун "Лекима" унес жизни 28 человек

Количество жертв тайфуна "Лекими" в Китае уже выросло до 28 человек, еще два десятка человек считаются пропавшими без вести.
В провинции Чжэцзян, где находится эпицентр стихии, пострадали 497,9 тысяч человек. Также из-за тайфуна были повреждены сельскохозяйственные посевы. Стихией было разрушено более 34 тысяч домов.
По данным китайских СМИ, общие экономические убытки в результате тайфуна "Лекими" составляют почти 2 млрд долларов.
Китайские власти эвакуировали из пострадавших районов более 1 млн человек.
По данным метеорологов, "Лекими" должен стать самым мощным тайфуном с 2014 года. Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности.