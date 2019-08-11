Видео: супертайфун "Лекима" унес жизни 28 человек

В провинции Чжэцзян, где находится эпицентр стихии, пострадали 497,9 тысяч человек. Также из-за тайфуна были повреждены сельскохозяйственные посевы. Стихией было разрушено более 34 тысяч домов.

По данным китайских СМИ, общие экономические убытки в результате тайфуна "Лекими" составляют почти 2 млрд долларов.

Supertaifuuni Lekima tekitatud lained Zhejiangi provintsis. ФОТО: AFP / Scanpix

Китайские власти эвакуировали из пострадавших районов более 1 млн человек.