Эстонский банкир предложил радикальную идею пенсионной системы

Лыхмус объяснил, что, по его мнению, у людей должна быть свобода выбора и при переходе из первой пенсионной ступени во вторую, а не только из второй в первую, как пропагандирует партия Isamaa.

Однако проблемой, по словам Лыхмуса, можно считать то, что первая пенсионная ступень по своей структуре является схемой Понци, то есть денег в ней на самом деле нет, пишет Äripäev.

По словам Лыхмуса, хорошим свойством такого пенсионного плана было бы то, что деньги переходили бы в частное владение, а не были бы заперты в рамках ступени, с которой постоянно можно проводить различные изменения.