Эстонский банкир предложил радикальную идею пенсионной системы

Вместо того, чтобы делать добровольной только вторую ступень пенсионного страхования, политики должны думать смелее и сделать добровольной и первую ступень, предложил крупный владелец LHV Group Райн Лыхмус на прошедшем в Пайде Фестивале мнений.
Лыхмус объяснил, что, по его мнению, у людей должна быть свобода выбора и при переходе из первой пенсионной ступени во вторую, а не только из второй в первую, как пропагандирует партия Isamaa.
Однако проблемой, по словам Лыхмуса, можно считать то, что первая пенсионная ступень по своей структуре является схемой Понци, то есть денег в ней на самом деле нет, пишет Äripäev.
По словам Лыхмуса, хорошим свойством такого пенсионного плана было бы то, что деньги переходили бы в частное владение, а не были бы заперты в рамках ступени, с которой постоянно можно проводить различные изменения.
Ранее Лыхмус говорил изданию Postimees, что первую и вторую ступени нельзя сравнивать: одна высчитывает производительность схемы Понци, а вторая высчитывает реальную производительность инвестиционного портфеля.