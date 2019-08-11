Кадри Сеэдер: только за деньги работают те, кто получает меньше 1000 евро

Создатель Palgainfo Agentuur и социолог Кадри Сеэдер говорит, что в Эстонии существуют области деятельности, где размер зарплаты — уже не самое важное, пишет Postimees.
«Конечно зарплата важна, без этого никто не пойдет на работу. Другое дело, с какого момента зарплата станет элементарной и этим уже не будут торговать. В некоторых областях деятельности мы уже достигли того, что в первую очередь затрагиваются другие темы, например, мотивационные пакеты, возможности саморазвития, гибкость графика, возможность работать вне офиса и прочее», - сказала Сеэдер в дискуссии, организованной Postimees на прошедшем в Пайде Фестивале мнений.
Сеэдер считает, что в Эстонии только за деньги работают те, кто получает меньше 1000 евро в месяц. Те, кто зарабатывает больше, помимо зарплаты рассматривают и другие возможности, которые предлагает работодатель. «Конечно многое зависит и от бэкграунда получателя зарплаты: есть ли у него недвижимость, живет ли он с родителями и прочее».
В то же время беспокоит то, что у большей части молодежи нет ничего за душой. «Если ты зарабатываешь меньше 1000 евро, то никто не даст тебе кредит, и в конце туннеля света не видно».
Сеэдер также сказала, что из части исследований следует, что эстонцы — несчастный народ, что можно связать с чувством неудовлетворенности, которое может стать движущей силой. «Это мотиватор, который заставляет двигаться: сменить место работы, просить большую зарплату и лучшие условия».
«Все больше возникает рабочих мест, куда по утрам люди идут с удовольствием, потому что работа предлагает удовлетворение. Или более того, рабочие и другие границы жизни начинают стираться, - отмечает она. - Я смотрю на своих детей, и они в школе учат разные предметы, а вот слушать себя они не учатся. На что я способен, что меня интересует, в чем я хорош — этими вопросами задаются мало. Это должно изменится».