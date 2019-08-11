Кадри Сеэдер: только за деньги работают те, кто получает меньше 1000 евро

«Конечно зарплата важна, без этого никто не пойдет на работу. Другое дело, с какого момента зарплата станет элементарной и этим уже не будут торговать. В некоторых областях деятельности мы уже достигли того, что в первую очередь затрагиваются другие темы, например, мотивационные пакеты, возможности саморазвития, гибкость графика, возможность работать вне офиса и прочее», - сказала Сеэдер в дискуссии, организованной Postimees на прошедшем в Пайде Фестивале мнений.

Сеэдер считает, что в Эстонии только за деньги работают те, кто получает меньше 1000 евро в месяц. Те, кто зарабатывает больше, помимо зарплаты рассматривают и другие возможности, которые предлагает работодатель. «Конечно многое зависит и от бэкграунда получателя зарплаты: есть ли у него недвижимость, живет ли он с родителями и прочее».

В то же время беспокоит то, что у большей части молодежи нет ничего за душой. «Если ты зарабатываешь меньше 1000 евро, то никто не даст тебе кредит, и в конце туннеля света не видно».

Сеэдер также сказала, что из части исследований следует, что эстонцы — несчастный народ, что можно связать с чувством неудовлетворенности, которое может стать движущей силой. «Это мотиватор, который заставляет двигаться: сменить место работы, просить большую зарплату и лучшие условия».