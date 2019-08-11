График: смотрите, кто из эстонских министров больше всех отдыхает

В графике приведены отпускные дни министров с июля по август - как уже пройденные, так и предстоящие.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу был в отпуске в июле, министр обороны Юри Луйк один день отдыхал в июне, а более продолжительно - в июле.

В трехдневный отпуск премьер-министра Юри Ратаса уместился визит в Лондон, в ходе которого он встретился с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Единственный министр, не бравший этим летом отпуска - это министр образования и науки Майлис Репс. Если некоторые министры берут отпуска в августе, то для Репс в преддверии начала учебного года это самый напряженный летний месяц.