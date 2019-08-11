График: смотрите, кто из эстонских министров больше всех отдыхает

Этим летом больше всего отдыха позволил себе министр иностранных дел от партии Isamaa Урмас Рейнсалу, тогда как министр образования и науки Майлис Репс официально не брала ни одного дня отпуска, пишет Postimees.
В графике приведены отпускные дни министров с июля по август - как уже пройденные, так и предстоящие.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу был в отпуске в июле, министр обороны Юри Луйк один день отдыхал в июне, а более продолжительно - в июле.
В трехдневный отпуск премьер-министра Юри Ратаса уместился визит в Лондон, в ходе которого он встретился с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Единственный министр, не бравший этим летом отпуска - это министр образования и науки Майлис Репс. Если некоторые министры берут отпуска в августе, то для Репс в преддверии начала учебного года это самый напряженный летний месяц.
Министр внутренних дел Март Хельме отдыхает с 8 по 20 августа. "Насколько я знаю, Март всегда отдыхал в августе. Уже довольно долгое время. Он всегда отдыхает в августе. Другие отдыхают в июле, он отдыхает в августе, потому что в это время не должно быть мошек", - объяснил министр финансов Мартин Хельме на пресс-конференции правительства.