Вс, 11.08.2019
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  • Спасатели вытащили со дна пруда Audi с мертвым водителем

Спасатели вытащили со дна пруда Audi с мертвым водителем

Leinaküünal

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В субботу в 19.45 полиции сообщили о происшествии в волости Камбья Тартуского уезда, где легковой автомобиль съехал в пруд.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, картина, открывшаяся на месте происшествия, указывала на то, что на дне пруда с большой вероятностью находится транспортное средство.

Оперативные службы вытащили из воды автомобиль Audi A4. Находившийся за рулем водитель - 63-летний мужчина - скончался. 

Экспертиза установит, было ли у водителя алкогольное опьянение.

Полиция выразила соболезнования близким погибшего.

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