Спасатели вытащили со дна пруда Audi с мертвым водителем

В субботу в 19.45 полиции сообщили о происшествии в волости Камбья Тартуского уезда, где легковой автомобиль съехал в пруд.
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, картина, открывшаяся на месте происшествия, указывала на то, что на дне пруда с большой вероятностью находится транспортное средство.
Оперативные службы вытащили из воды автомобиль Audi A4. Находившийся за рулем водитель - 63-летний мужчина - скончался.
Экспертиза установит, было ли у водителя алкогольное опьянение.
Полиция выразила соболезнования близким погибшего.