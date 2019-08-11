В России поезд протаранил застрявший на путях автомобиль с людьми
Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль, застрявший на путях. Есть жертвы, сообщает Интерфакс.
Авария произошла 11 августа в 11:05 местного времени на участке Слюдянка-2 - Улан-Удэ, в Кабанском районе Республики Бурятия
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
В результате водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте.