Вс, 11.08.2019
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В России поезд протаранил застрявший на путях автомобиль с людьми
Никто не выжил

Поезд. Фото иллюстративное.

ФОТО: Alexandr Kryazhev / Sputnik

Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль, застрявший на путях. Есть жертвы, сообщает Интерфакс.

Авария произошла 11 августа в 11:05 местного времени на участке Слюдянка-2 - Улан-Удэ, в Кабанском районе Республики Бурятия

"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

В результате водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте.

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