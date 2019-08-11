Walmart Stores ostab e-müügifirma Jet.com. ФОТО: Jae C. Hong/AP

Менее чем через неделю после того, как белый расист Патрик Крусиус застрелил из АК-47 22 человек и ранил 26 в дешевом универмаге Walmart в техасском городе Эль-Пасо, в другой Walmart в Спрингфилде, Миссури, вошел молодой человек в военной форме, облегченном бронежилете и с полуавтоматической винтовкой AR-15 через плечо, пишет Би-Би-Си.

Очевидцы и камеры, которых в этом магазине десятки, показали, что он приехал в пятом часу вечера и начал снимать происходящее смартфоном еще из машины. Он достал из багажника бронежилет и винтовку и вошел в универмаг, взяв тележку для покупок и продолжая снимать.

Администратор магазина вызвал полицию, включил пожарную тревогу, и покупатели в панике бросились к дверям.

Молодой человек с винтовкой быстрым шагом направился к запасному выходу. Там его встретил бывший пожарный, у которого имелась лицензия на ношение оружия. Он наставил на него пистолет с криком: "Руки вверх!". Молодой человек повиновался.

Полиция прибыла три минуты спустя и надела на него наручники. Помимо винтовки, она нашла у него на правом боку пистолет с патроном в патроннике. В винтовку был вставлен заряженный магазин, но патрон дослан не был. По предварительным данным, в машине задержанного найдено более ста патронов.

"Честно сказать, ему сильно повезло, что он остался жив", - заметил лейтенант местной полиции Майк Лукас.

В пятницу вечером власти объявили имя задержанного: Дмитрий Андрейченко. Пресса бросилась к соцсетям, которые дали обильную жатву. 20-летний Андрейченко пишет в них, что родом из Портленда, Орегон. За последние годы в этих местах поселились десятки тысяч российских пятидесятников. Пока неясно, был ли задержанный одним из них, но, судя по его постам, он весьма набожен.

Он, например, процитировал в "Инстаграме" 16-ю главу "Послания к Римлянам святого апостола Павла": "Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия во спасение всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину".

Андрейченко верит не только в Господа, но и в Дональда Трампа и в оружие. Он вывесил свое фото в футболке с надписью: "Я люблю своего Господа, свою жену и свое оружие".

Он употребляет латинское выражение Molon labe, "придите и заберите", которое с вызовом повторяют американские сторонники Второй поправки к конституции, гарантирующей право на оружие.

Из записей Андрейченко в соцсетях явствует, что он женился в марте 2016 года, и что у него есть ребенок.

"Обожаю семейную жизнь!" - пишет его жена в "Фейсбуке".

Идя по универмагу, он обменивался репликами с покупателями, один из которых спросил: "Почему вы разгуливаете в бронежилете и с винтовкой?". По словам одной свидетельницы, Андрейченко "не казался удивленным. Он не казался озлобленным. Он выглядел так, как будто он доволен происходящим".

Как явствует из полицейского рапорта об это инциденте, Андрейченко заявил после задержания, что он "хотел проверить, уважают ли в этом Walmart Вторую поправку", и вел видеозапись на тот случай, если ему прикажут покинуть помещение. Он заявил, что намеревался купить сумки для продуктов и не ожидал реакции, которую вызвало его появление.

На допросе он объяснил это так: "Это же Миссури! Я считал, что если бы мы были где-нибудь в Нью-Йорке или в Калифорнии, то там бы люди запаниковали".

Судя по соцсетям, Андрейченко не любит мусульман, трансгендеров и Walmart. Из его постов в "Фейсбуке" явствует, что он негодовал, когда в феврале Walmart поднял возрастной ценз для покупки оружия с 18 лет до 21 года.

"Я ненавижу Walmart, - писал он 16 февраля. - Очевидно, они не продадут вам винтовку и патроны, если вам нет 21. "Новое правило". Однако я могу войти в магазин с заряженным стволом 40-го калибра, и никто ничего не скажет. Курам на смех!".

Андрейченко явно имел в виду существующий в Миссури закон, разрешающий гражданам открыто носить оружие. Он, однако, не учел содержавшейся в нем оговорки, что орудие нельзя демонстрировать "со злым или угрожающим видом".

По словам полиции Спрингфилда, Андрейченко поделился своими планами с женой, "и она сказала ему, что это неумно. Она заметила, что он просто незрелый мальчишка". Аналогично отреагировала на эту затею и его сестра.

Андрейченко предъявили обвинение в"террористических угрозах" второй степени, которые, согласно законодательству Миссури, "безответственно и сознательно игнорируют риск того, что могут вызвать эвакуацию, карантин или закрытие какой-то части здания, жилого строения, общественного места или транспортного объекта".